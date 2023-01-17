ذكرى ثورة فبراير في اليمن عام 2011

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يشكّل شهر فبراير من كل عام بالنسبة لليمنيين، محطة هامة من أجل الوقوف عند ما حققته لهم ثورة انطلقت في فبراير من عام 2011 وتحولت الى حرب أهلية دامية
منذ سنوات تعجز الدوائر الحكومية في اليمن عن دفع رواتب الموظفين الذين يعجزون عن توفير أدنى متطلبات حياتهم في ظل استمرار الحرب وتبعاتها الكارثية على اليمنيين. غير أن مفاوضات تجري حاليا لحل هذه المشكلة، فهل تنجح؟
قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن الصراع المستمر في اليمن منذ ثمانية أعوام لن يحل إلا من خلال تسوية سياسية وإن هذا يجب أن يكون محور التركيز، مشيراً إلى وجود "تقدم يحرز لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
شددت أهم الأحزاب في اليمن على رفضها القاطع لما وصفته "قرارات التصفية والقتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 قياديا وناشطا سياسيا من أبناء محافظة صعدة. داعية الأطراف الدولية للتدخل لإنقاذ حياتهم.
منحت الهدنة اليمنيين العاديين خلال العام الجاري فاصلا من دوامة العنف والاقتتال التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. لكن الأطراف المتحاربة رفضت تمديد الهدنة فيما يتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدا من أعمال العنف.
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