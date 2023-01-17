ذكرى ثورة فبراير في اليمن عام 2011

وزير الخارجية السعودي يرى تقدماً صوب إنهاء حرب اليمن

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن الصراع المستمر في اليمن منذ ثمانية أعوام لن يحل إلا من خلال تسوية سياسية وإن هذا يجب أن يكون محور التركيز، مشيراً إلى وجود "تقدم يحرز لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".