 ذكرى ثورة فبراير في اليمن عام 2011 | DW الأخبار | DW | 08.02.2023

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ذكرى ثورة فبراير في اليمن عام 2011

يشكّل شهر فبراير من كل عام بالنسبة لليمنيين، محطة هامة من أجل الوقوف عند ما حققته لهم ثورة انطلقت في فبراير من عام 2011 وتحولت الى حرب أهلية دامية

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