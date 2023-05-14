 ذكرى النكبة | DW الأخبار | DW | 15.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ذكرى النكبة

يحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم ذكرى النكبة التي تأتي هذا العام وسط تصعيد جديد بين الفلسطينيين والاسرائيليين. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يتابعون الوضع الراهن بقلق والمعمر منهم مازال يستذكر النكبة

المزيد من المركز الإعلامي

لورين المغنية السويدية تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغنية للمرة الثانية لتصبح أول امرأة تفوز بهذه المسابقة مرتين.

السويد تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية وحضور قوي لأوكرانيا 14.05.2023

الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخية

الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخية 14.05.2023

السلطات الأمريكية تتوقع زيادة مخيفة بأعداد الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة من المكسيك

السلطات الأمريكية تتوقع زيادة مخيفة بأعداد الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة من المكسيك 13.05.2023

أوكرانيا تواصل استعداداتها، فيما يبدو، لهجوم الربيع. لديها أنظمة دفاع جوي ألمانية ودبابات.

متى وهل سيحدث هجوم الربيع الأوكراني المرتقب؟ 13.05.2023

المزيد DW الأخبار

15/05/2023 TOPSHOT - Turkish President Tayyip Erdogan (R), accompanied by his wife Ermine Erdogan (L), waves to supporters at the AK Party headquarters in Ankara, Turkey May 15, 2023. Turkey is braced for its first election runoff after a night of high drama showed President Recep Tayyip Erdogan edging ahead of his secular rival but failing to secure a first-round win. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

لجنة الانتخابات التركية تقرر إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية 15.05.2023

العاملون الصحيون في السودان يعانون مع الارتفاع المتزايد في اعداد الضحايا.

المستشفيات منهكة ومتضررة وسط حرب السودان 15.05.2023

يحرص اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وفي أماكن أخرى على التمسك بهويتهم، ويؤكدون على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

رأي الشباب الفلسطيني بالنكبة وبحق العودة 15.05.2023

ينتظر حوالي 4 ملايين سوري في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة بفارغ الصبر، فنتائجها قد تؤثر على مصيرهم هناك.

مخاوف السوريين في تركيا قبل الانتخابات 15.05.2023

اقرأ أيضا

27.09.2018 RAFAH, GAZA - SEPTEMBER 27 : A Palestinian carries United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) aid sacks on his shoulders in Rafah, Gaza on September 27, 2018. U.S. decision to cut UNWRA funding is expected to affect the lives of Palestinians in Gaza. Abed Rahim Khatib / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

هل الأونروا ضالعة في "مؤامرة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين"؟ 02.05.2022

عبر فلسطينيون عن غضبهم من فكرة روجت لها وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقوم على تفويض بعض خدماتها إلى منظمات دولية أخرى. فما خلفيات الغضب الفلسطيني، وما علاقته بحق العودة الذي يتمسكون به؟

A general view of Gaza before the start of a reported Israel-Gaza ceasefire, in Gaza City, May 20, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

++تغطية مستمرة++ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيّز التنفيذ 21.05.2021

دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.