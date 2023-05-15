ذكرى النكبة وسط تصعيد جديد

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يحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم ذكرى النكبة التي تأتي هذا العام وسط تصعيد جديد بين الفلسطينيين والاسرائيليين. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يتابعون الوضع الراهن بقلق والمعمر منهم مازال يستذكر النكبة
عبر فلسطينيون عن غضبهم من فكرة روجت لها وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقوم على تفويض بعض خدماتها إلى منظمات دولية أخرى. فما خلفيات الغضب الفلسطيني، وما علاقته بحق العودة الذي يتمسكون به؟
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
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