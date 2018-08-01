"ذئاب الليل" الروسية القريبة من بوتين تغزو أوروبا!

ذكر موقع "شبيغل أونلاين"، أن الحكومة السلوفاكية أبدت قلقها من توسيع فرقة الدراجات النارية الروسية "ذئاب الليل" نفوذها خارج روسيا، وأضاف الموقع الألماني أن فرقة "ذئاب الليل" المثيرة للجدل، افتتحت مقرا لها في قرية "دولانا كروبا"، والتي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة براتيسلافا.
بدوره، أشار موقع "تاغس شبيغل"، أن فرقة "ذئاب الليل" هي أكبر فرقة دراجات نارية في روسيا، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 5000 عضو ويتزعمها ألكسندر زالدوستانوف، وأضاف الموقع الألماني أن هذه الفرقة معروفة بقربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقوم برحلات بالدراجات النارية في أنحاء متفرقة من القارة الأوروبية.
وأوضح موقع "شبيغل أونلاين"، أن "المقر الأوروبي" الجديد لفرقة "ذئاب الليل"، يتواجد على أرض كانت في السابق مزرعة للخنازير، وأردف أن "ذئاب الليل" تعتزم تشييد متحف، تخليدا لوحدات الدراجات النارية السوفياتية، والتي حاربت إبان الحرب العالمية الثانية.
وأفاد موقع صحيفة "nzz"، أن هدف فرقة "ذئاب الليل" من افتتاح مقر لها بالقرب من العاصمة براتيسلافا، يتجاوز التذكير بالإرث السوفياتي في سلوفاكيا، وأضاف أن "ذئاب الليل" تسعى إلى مقاومة "الآلة العسكرية" لحلف الناتو و"آلة الدعاية الغربية"، التي دمرت الاتحاد السوفياتي، حسب نفس المصدر.
في المقابل، نقل موقع شبكة "بي بي سي" عن، بيتر سوسكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية السلوفاكية قوله "نعتقد أن تأثير أعضاء فرقة (ذئاب الليل) سلبي، خاصة نشر آرائهم، التي تسعى إلى إعادة كتابة التاريخ"، وأضاف "(مثلا بالنسبة لفرقة "ذئاب الليل") كانت شبه جزيرة القرم روسية وستظل روسية، وأن ستالين كان بطلاً عظيماً، وأن الناتو منظمة إجرامية".
يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية، أكدت في وقت سابق أن فرقة "ذئاب الليل"، كانت لها علاقات مع قوات روسية خاصة أثناء العمليات العسكرية، التي قامت بها هذه الأخيرة في مدينتي لوهانسك وخاركيف الأوكرانيتين، حسب ما ذكر موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية.
ر.م/ع.ش
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
بداية الحكاية
تمكن المخترع الألماني كارل فرايهر فون درايس من تطوير الدراجة الهوائية عبر تركيب مقود لها يصل بين عجلتين. وأطلق على هذا الاختراع اسم آلة الجري أو درايسين نسبة إلى مخترعها درايس. وألهمت اختراعات درايس الذي كان في الأصل عالم غابات يتمتع بموهبة كبيرة في الفيزياء والرياضيات في اختراع القطار لاحقاً.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
تطور ملحوظ
في سنة 1861، تمكن الفرنسي بييرميشو من تطوير دراجة تعمل بالدواسات. وعرفت هذه الدراجة تحسينات أدخلها عليها المخترع الفرنسي بيير لا ليمنت. غير أنها اتسمت بعدم الراحة وبنوع من الخطر أثناء ركوبها.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
العجلة العالية
وفي طفرة جديدة، اخترع العالم البريطاني جيمس ستيرلي سنة 1870 دراجة العجلة العالية، التي تميزت بسرعة عالية. ورغم ذلك كانت في غاية الهشاشة، حيث كان يصعب ركوبها، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة عند النزول منها.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
سباق فرنسا الأول للدراجات
سنة 1890 أصبح الدراجة الهوائية أكثر سلامة بتوفرها على إطارات مطاطية مملؤة بالهواء المضغوط. لتكون بذلك الدراجة الرسمية لأول سباق للدراجات في العالم"سباق فرنسا"، الذي انطلق من باريس سنة 1903 بمشاركة 60 راكباً ،وامتد على مسافة 2428 كيلومتر.حيث مر عبر مدن مثل ليون، بوردو ومرسيليا. وفاز بالسباق الفرنسي مورين غارين.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
جميعا على دراجة واحدة!
سنة 1895، تمكن الأبناء الخمسة للمهندس الميكانيكي ادم أوبل من اختراع دراجة تحمل خمسة أشخاص دفعة واحدة. وبحدود سنة 1920 أصبحت هذه الدراجة هي الأطول في العالم.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
سباق على الأنقاض
قصد تجاوز الخراب والحزن الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، اضطر الناس إلى تشييد مضمار لسباق الدراجات على أنقاض الحرب كما توضح الصورة في برلين سنة 1953. .
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
استخدام لأغراض متعددة
للدراجة الهوائية وظائف متعددة، وإحدى هذه الوظائف هي الاستعانة بها من أجل متابعة مبارة في كرة القدم كما وقع في العاصمة النمساوية فيينا.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
الدراجة الأثقل في العالم
يضطر السمكري فرانك دوز إلى الاستعانة بقوته، وذلك يهدف تحريك أثقل وأضخم دراجة في العالم تزن 1080 كيلوغرام. وتبادرت هذه الفكرة إلى ذهن دوز أثناء مهرجان"فاكن". واحتاج دوز فقط خردة عجلات شاحنة السماد لتنفيذ فكرته.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
دراجة من مكابس الحديقة
يُعرف المصمم الألماني ديتر زنفت بإبداعاته الغريبة، التي مكنته من تحقيق العديد من الأرقام القياسية وكان آخرها دراجة تضم أكثر من 111 مكبس حديقة وتمتد على طول أربعة أمتار طول وارتفاع مترين.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
من يقود هنا؟
تخصص جامع الدراجات أولريش تيج في جمع الدراجات الطريفة والغريبة في نفس الآن. إذ يعرض ذلك في متحفه" دواسة العالم". والصورة التالية عينة مما يعرضه المتحف، حيث تسير هذه الدراجة فقط في حالة قيادة سائق الدراجة للأمام والسائق المُصاحب له للخلف.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
رحلة حول العالم عبر دراجة
تعتبر دراجة الخيزران من الدراجات المتينة جداً والمناسبة للسفر. وفي هذا الصدد تمكن تيم و كارينا (الصورة) من السفر من مدينة هامبورغ الألمانية إلى نظيرتها الصينية تشنغدو. وتستطيع دراجة الخيزران قطع مسافة 12000 كيلومتر من دون عطب.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
وسيلة نقل فريدة!
لا يقتصر دور الدراجة الهوائية على نقل الإنسان من مكان إلى آخر، بل يتعداه إلى نقل الحيوانات أيضا كما توضح الصورة في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، حيث يُعرض السائقون المتهورون حياة الحيوانات للخطر باستمرار.
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الدراجات الهوائية- قصة حب متجددة منذ 200 سنة
دراجة قابلة للطي
آخر ما وصلت إليه الاختراعات هو دراجة قابلة للطي ويمكن حملها بكل أريحية أثناء السفر، إذ لا يتعدى حجمها حجم حقيبة سفر صغيرة. وتحظى هذه الدراجة بشعبية كبيرة لدى ركابها. إعداد: فونش سيلك/ رضوان المهدوي