"ذئاب الليل" الروسية القريبة من بوتين تغزو أوروبا!

ذكر موقع "شبيغل أونلاين"، أن الحكومة السلوفاكية أبدت قلقها من توسيع فرقة الدراجات النارية الروسية "ذئاب الليل" نفوذها خارج روسيا، وأضاف الموقع الألماني أن فرقة "ذئاب الليل" المثيرة للجدل، افتتحت مقرا لها في قرية "دولانا كروبا"، والتي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة براتيسلافا.

بدوره، أشار موقع "تاغس شبيغل"، أن فرقة "ذئاب الليل" هي أكبر فرقة دراجات نارية في روسيا، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 5000 عضو ويتزعمها ألكسندر زالدوستانوف، وأضاف الموقع الألماني أن هذه الفرقة معروفة بقربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقوم برحلات بالدراجات النارية في أنحاء متفرقة من القارة الأوروبية.

وأوضح موقع "شبيغل أونلاين"، أن "المقر الأوروبي" الجديد لفرقة "ذئاب الليل"، يتواجد على أرض كانت في السابق مزرعة للخنازير، وأردف أن "ذئاب الليل" تعتزم تشييد متحف، تخليدا لوحدات الدراجات النارية السوفياتية، والتي حاربت إبان الحرب العالمية الثانية.

وأفاد موقع صحيفة "nzz"، أن هدف فرقة "ذئاب الليل" من افتتاح مقر لها بالقرب من العاصمة براتيسلافا، يتجاوز التذكير بالإرث السوفياتي في سلوفاكيا، وأضاف أن "ذئاب الليل" تسعى إلى مقاومة "الآلة العسكرية" لحلف الناتو و"آلة الدعاية الغربية"، التي دمرت الاتحاد السوفياتي، حسب نفس المصدر.

في المقابل، نقل موقع شبكة "بي بي سي" عن، بيتر سوسكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية السلوفاكية قوله "نعتقد أن تأثير أعضاء فرقة (ذئاب الليل) سلبي، خاصة نشر آرائهم، التي تسعى إلى إعادة كتابة التاريخ"، وأضاف "(مثلا بالنسبة لفرقة "ذئاب الليل") كانت شبه جزيرة القرم روسية وستظل روسية، وأن ستالين كان بطلاً عظيماً، وأن الناتو منظمة إجرامية".

يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية، أكدت في وقت سابق أن فرقة "ذئاب الليل"، كانت لها علاقات مع قوات روسية خاصة أثناء العمليات العسكرية، التي قامت بها هذه الأخيرة في مدينتي لوهانسك وخاركيف الأوكرانيتين، حسب ما ذكر موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ر.م/ع.ش