صاحب القدم اليسرى الذهبية والجناح السريع في صفوف المنتخب الأرجنتيني. يعتبر أنخِل دي ماريا أحد أبرز لاعبي المنتخب الأرجنتيني والعالم عموما خلال السنوات الأخيرة. محترف حاليا في صوف باريس سان جيرمان.

لمع نجم اللاعب الأرجنتيني أنخِل دي ماريا بعد انتقاله من وطنه الأم للعب في نادي بينفيكا البرتغالي. ومع تألقه في البرتغال تصارعت عدة أندية أوروبية لضمه، قبل أن يتمكن ريال مدريد من خطفه. لعب للريال من 2010 وحتى 2014، بعدها لعب موسم واحد غير جيد في صفوف مانشستر يونايتد، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان بصفقة مغرية. ودي ماريا يلعب أيضا للمنتخب الأرجنتيني الأول منذ 2008.