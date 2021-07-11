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دي ماريا

صاحب القدم اليسرى الذهبية والجناح السريع في صفوف المنتخب الأرجنتيني. يعتبر أنخِل دي ماريا أحد أبرز لاعبي المنتخب الأرجنتيني والعالم عموما خلال السنوات الأخيرة. محترف حاليا في صوف باريس سان جيرمان.

لمع نجم اللاعب الأرجنتيني أنخِل دي ماريا بعد انتقاله من وطنه الأم للعب في نادي بينفيكا البرتغالي. ومع تألقه في البرتغال تصارعت عدة أندية أوروبية لضمه، قبل أن يتمكن ريال مدريد من خطفه. لعب للريال من 2010 وحتى 2014، بعدها لعب موسم واحد غير جيد في صفوف مانشستر يونايتد، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان بصفقة مغرية. ودي ماريا يلعب أيضا للمنتخب الأرجنتيني الأول منذ 2008.

Argentina's Lionel Messi hoists the trophy after beating Brazil 1-0 in the Copa America final soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, Saturday, July 10, 2021. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

أخيراً.. ميسي يُتوج مع الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا 11.07.2021

أخيراً حقق ليونيل ميسي ما كان يحلم به وفاز باللقب القاري مع منتخب بلاده. صحيح أن هدف الفوز حمل توقيع دي ماريا، لكن "البرغوث" فرض نفسه نجماً للبطولة بأربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.
Paris Saint-Germain's Argentinian forward Angel Di Maria reacts during the French L1 football match between PSG and Nantes at the Parc des Princes stadium in Paris on March 14, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

منزل دي ماريا تعرض للسطو خلال مباراة سان جيرمان أمام نانت 15.03.2021

هزيمة حامل اللقب الفرنسي أمام نانت الفرنسي ضمن منافسات الدوري المحلي بهدفين مقابل هدف يتيم، تحولت إلى أمر ثانوي بعدما انتشرت أنباء حول تعرض منزل جناح الفريق أنخيل دي ماريا للسطو.
Lionel Messi (FC Barcelona) duels for the ball against Vitaliy Buialskyi (FC Dynamo Kyiv), during the Champions League soccer match between FC Barcelona and Dynamo Kyiv, at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, November 4, 2020. Foto: Siu Wu | Verwendung weltweit

برشلونة يفوز بلا إقناع وباشاك شهير التركي يفجر مفاجأة 04.11.2020

حقق برشلونة فوزاً غير مقنع على دينامو كييف، فيما أوقف فريق باشاك شهير التركي انطلاقة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المثالية. واستفاق لايبزيغ من صدمة خسارته الموجعة أمام مانشستر يونايتد ليحقق فوزاً ثميناً على سان جيرمان.
HANDOUT - 23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Neymar von Paris Saint-Germain reagiert nach dem UEFA-Champions-League-Finalspiel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München im Estadio da Luz Foto: Michael Regan/Getty Images via UEFA/dpa - ATTENTION: editorial use only in connection with the latest coverage about the transmission. The image may not be modified and can only be used in its entirety, i.e. may not be cropped. May not be archived. Only for use if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

إصابة نيمار بفيروس كورونا بعد زيارة لجزيرة إسبانية 02.09.2020

بعدما أكد باريس سان جرمان إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، كشفت مجلة "ليكيب" الرياضية أن نيمار ودي ماريا من بين هؤلاء. وكان اللاعبون قد زاروا جزيرة إيبيزا الإسبانية بعد خسارة دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ.

Soccer Football - Champions League - Group A - Paris St Germain v Real Madrid - Parc des Princes, Paris, France - September 18, 2019 Paris St Germain's Angel Di Maria celebrates scoring their first goal REUTERS/Benoit Tessier

شتائم وكلمات نابية..الكاميرا تفضح دي ماريا! 13.03.2020

في تصرف غير معتاد، وجه نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا كلمات نابية إلى لاعبي فريق بوروسيا دورتموند. النجم الأرجنتيني طالب لاعبي سان جيرمان بإذلال الفريق الألماني.
Paris Saint-Germain's Argentine midfielder Angel Di Maria scores his team's first goal during the UEFA Champions league Group A football match between Paris Saint-Germain and Real Madrid, at the Parc des Princes stadium, in Paris, on September 18, 2019. (Photo by Lucas BARIOULET / AFP) (Photo credit should read LUCAS BARIOULET/AFP/Getty Images)

توخيل يصيب سفينة زيدان الأوروبية بأول ثقب! 19.09.2019

بثلاثية دون رد، حسم باريس سان جيرمان قمة الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل تفوق على مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان ووجه رسالة قوية إلى باقي المنافسين.
Paris Saint Germain's coach Thomas Tuchel reacts after Paris Saint Germain's Dani Alves takes a direct free kick during the Champions League round of 16 soccer match between Manchester United and Paris Saint Germain at Old Trafford stadium in Manchester, England, Tuesday, Feb. 12,2019.(AP Photo/Dave Thompson) |

توماس توخل يطلق شرارة الغضب على ناصر الخليفي 15.04.2019

يبدو أن السيل بلغ الزبى لدى الألماني توماس توخل بعد هزيمة فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم. توخل وأمام الصحفيين يحمل المسؤولية ضمنيا لرئيس النادي، ومشادة كلامية مع كيليان مبابي.
Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield. PSG forward Neymar during the UEFA Champions League - Group C match at the Anfield Stadium, Liverpool. Picture date 18th September 2018. Picture credit should read: Andrew Yates/Sportimage via PA Images URN:38620591 |

ثغرة بمئتي مليون دولار كانت مفتاح فوز ليفربول 20.09.2018

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن وصفته للفوز على باريس سان جيرمان في مستهمل مشواره بدوري أبطال أوروبا، حيث كان نيمار مفتاح الفوز على نايه الفرنسي. فماذا كانت خطته؟
Soccer Football - Portugal v Chile - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Semi Final - Kazan Arena, Kazan, Russia - June 28, 2017 Chile’s Alexis Sanchez reacts after a missed chance REUTERS/Carl Recine

مصير دي ماريا في مانشستر يونايتد يلاحق ألكسيس سانشيز 23.03.2018

علقت جماهير نادي مانشستر يونايتد آمالا كبيرة على مهاجم فريقها الجديد ألكسيس سانشيز. لكن الوافد التشيلي لم يستطع حتى الآن تلبية التطلعات المعقودة عليه. فهل يكون مصيره مع الشياطين الحمر مثل مصير الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؟
+++Nur zur aktuellen Berichterstattung++++ https://www.instagram.com/p/Bdqfh62jp3R/?taken-by=lariisaad Spieler Lucas Mora mit seiner Frau und Kind.

حديث الزوجات قد يعرقل انتقال لوكاس مورا إلى الدوري الإنجليزي 13.01.2018

في الوقت الذي يرغب فيه البرازيلي لوكاس مورا في الانتقال من باريس إلى فريق إنجليزي، يمنحه دقائق لعب أكثر، تحدثت تقارير صحفية عن خشية زوجة اللاعب من الانتقال لإنجلترا بسبب التجربة الصعبة، التي مرت بها زوجة دي ماريا هناك.
Julian Draxler ( PSG ) FOOTBALL : Paris Saint Germain vs Toulouse FC - Ligue 1 - Paris - 19/02/2017 FedericoPestellini PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Julian Draxler PSG Football Paris Saint Germain vs Toulouse FC Ligue 1 Paris 19 02 2017 FedericoPestellini PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

هل تتسبب أزمة باريس سان جرمان في انتقال دراكسلر إلى ميونيخ؟ 08.11.2017

يواجه باريس سان جرمان أزمة قد تكلفه عقوبات شديدة. لكن هناك حلول منها بيع لاعبين، وخصوصا من خط الوسط. ويجري الحديث عن رحيل مشاهير ومن بينهم الألماني يوليان دراكسلر، الذي يريده بايرن خليفة لريبيري، حسب وسائل إعلام.

Argentina's Angel di Maria, right, and Lionel Messi celebrate after di Maria scored during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Switzerland at the Itaquerao Stadium in Sao Paulo, Brazil, Tuesday, July 1, 2014. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

مباراة الإكوادور تؤكد صواب وجهة نظر ميسي بخصوص دي ماريا 11.10.2017

مباراة الأرجنتين والإكوادور أظهرت أن انتقال أنخيل دي ماريا إلى صفوف نادي برشلونة، سيكون صفقة رابحة للفريق الكاتالوني، خاصة بعد الانسجام الواضح الذي ظهر بين نجم فريق باريس سان جيرمان وقائده في المنتخب ليونيل ميسي.
BARCELONA, SPAIN - MARCH 04: Neymar Santos Jr of FC Barcelona looks on during the La Liga match between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Camp Nou stadium on March 4, 2017 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

خلفاء محتملون للبرازيلي نيمار في حالة رحيله عن برشلونة 29.07.2017

الكلام واضح في برشلونة: الأصل أنه لا أحد هناك يريد رحيل نيمار عن الفريق، لكن إن أراد الرحيل فيجب دفع الشرط الجزائي حتى آخر سنت، حسب قول رئيس النادي. وتقترح صحف رياضية خلفاء محتملين للنجم البرازيلي في برشلونة. فمن هؤلاء؟
14.02.2017 +++ PSG's Angel Di Maria, center, celebrates after scoring the first goal of the game during the Champion's League round of 16, first leg soccer match between Paris Saint Germain and Barcelona at the Parc des Princes stadium in Paris, Tuesday, Feb. 14, 2017. (AP Photo/Francois Mori) |

ما هي مهمة أنخيلا دي ماريا في برشلونة لو نجحت الصفقة معه؟ 15.03.2017

دي ماريا إلى جانب ميسي وسواريز ونيمار في برشلونة، رباعي الأحلام قد نشهده الموسم المقبل في الفريق الكاتالوني إذا نجحت إدارة برشلونة في ضم دي ماريا إلى صفوف ناديها. لكن هناك عقبات أمام انتقال دي ماريا للعملاق الكاتالوني.
Demarai Gray during the Capital One Cup match between Aston Villa and Birmingham City played at Villa Park, Birmingham / Capital One Cup 2015/16 Third Round Aston Villa v Birmingham City Villa Park, Trinity Rd, Birmingham, United Kingdom 22 September 2015 Â PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxNEDxESPxSWExPOLxCHNxJPN BPI_JM_Aston_Villa_v_Birmingham_861.jpg

ديماراي غراي على رادار بايرن ميونخ وليفربول 25.09.2015

في موسم التنقلات الصيفي كان بايرن ميونيخ يبحث عن لاعبين بمركز الأجنحة، وتردد اسم أنخيل دي ماريا وياسين براهيمي وآخرين. في النهاية تمّ التعاقد مع كوستا، واليوم تكشف الصحافة أن الفريق البافاري توجه إلى بيرمنغهام سيتي.
22.04.2015 **** Bildunterschrift:MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 04: Angel di Maria of Manchester United gives a thumbs up to the crowd after the Barclays Premier League match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford on April 4, 2015 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

انتقال دي ماريا من الشياطين الحمر إلى سان جيرمان 06.08.2015

أكد فريق باريس سان جيرمان انتقال اللاعب الأرجنتيني الدولي انخيل دي ماريا رسميا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوفه. وسائل الإعلام قدرت قيمة الصفقة بأكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.
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