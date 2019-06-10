دي ليخت إلى برشلونة..الوقت لم يحن بعد؟

التألق الملفت هذا الموسم للدولي الهولندي ماتيس دي ليخت، سواء مع فريقه أجاكس أمستردام أو مع المنتخب الهولندي، جعل الكثير من الأندية الكبيرة أمثال برشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول يسعى للظفر بخدمات هذا اللاعب الموهوب في فترة الانتقالات الصفية الحالية. لكن ماذا عن اللاعب نفسه وماهي شروطه الأساسية في اختيار فريقه القادم؟

وفي حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكد النجم الهولندي أن سعي أندية كبيرة في التعاقد معه هو شرف كبير له، مشيرا إلى أنه سيحسم الأمر في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضح دي ليخت ذلك بالقول "لا أعلم بعد ما سيمليه عليّ قلبي، لأن تركيزي كله كان منصبا على أجاكس والمنتخب. لكن الآن وخلال فترة عطلتني سيكون لدي الوقت للتفكير في الأمر والحسم في مستقبلي".

ويبدو أن العنصر الأساسي، الذي يركز عليه دي ليخت في فريقه الجديد هو أن يكون عنصرا أساسيا، بغض النظر عن الأمور الأخرى. ويقول بهذا الخصوص "بالنسبة لي الأهم هو أن أعرف أنني سأضطلع بدور قيادي في الفريق الجديد، وأن أشارك معه في الكثير من المباريات". وفي جوابه حول كون فريق برشلونة قد لا يدفع له مثلما تدفع أندية أخرى، مثل باريس سان جيرمان، ردّ دي ليخت "المال ليس هو المشكل".

ويعد برشلونة منذ مدة المرشح الأوفر حظا للظفر بخدمات النجم الهولندي، حيث تحدثت تقارير على اتفاق مبدئي جرى بين اللاعب والنادي الكاتالوني. لكن الآن، يبدو أن المنافسة حول اللاعب أصبحت مفتوحة من جديد. ففريق باريس سان جيرمان عرض عقدا على دي ليخت لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليون يورو سنويا، حسب ما نشرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية.

بيد أن انتقال دي ليخت لبرشلونة سيمكنه من مجاورة زميله في أجاكس فرينكي دي يونغ الذي انتقل إلى صفوف البلوغرانا مقابل 75 مليون يورو. دي ليخت علق على هذا الأمر بالقول "بالتأكيد سيكون هذا الأمر جميلا، لكن علي أيضا البحث عن الأفضل بالنسبة لي"، مضيفا "قد يكون الوقت غير مناسبا. عليّ الآن التفكير في الأمر واتخاد القرار خلال فترة إجازتي".

هـ.د