 دي ليخت إلى برشلونة..الوقت لم يحن بعد؟ | عالم الرياضة | DW | 11.06.2019

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عالم الرياضة

دي ليخت إلى برشلونة..الوقت لم يحن بعد؟

ارتبط اسم النجم الهولندي ماتيس دي ليخت في الآونة الأخيرة بالكثير من الأندية، التي ترغب في الاستعانة بخدمات هذه الموهبة الشابة. وبخلاف التقارير التي تحدثت عن حسم الصفقة لصالح برشلونة، لدي ليخت رأي آخر!

UEFA Champions League | Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur | 1. TOR Ajax (Reuters/Action Images/M. Childs)

التألق الملفت هذا الموسم للدولي الهولندي ماتيس دي ليخت، سواء مع فريقه أجاكس أمستردام أو مع المنتخب الهولندي، جعل الكثير من الأندية الكبيرة أمثال برشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول يسعى للظفر بخدمات هذا اللاعب الموهوب في فترة الانتقالات الصفية الحالية. لكن ماذا عن اللاعب نفسه وماهي شروطه الأساسية في اختيار فريقه القادم؟

وفي حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكد النجم الهولندي أن سعي أندية كبيرة في التعاقد معه هو شرف كبير له، مشيرا إلى أنه سيحسم الأمر في الأيام والأسابيع المقبلة.

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وأوضح دي ليخت ذلك بالقول "لا أعلم بعد ما سيمليه عليّ قلبي، لأن تركيزي كله كان منصبا على أجاكس والمنتخب. لكن الآن وخلال فترة عطلتني سيكون لدي الوقت للتفكير في الأمر والحسم في مستقبلي".

ويبدو أن العنصر الأساسي، الذي يركز عليه دي ليخت في فريقه الجديد هو أن يكون عنصرا أساسيا، بغض النظر عن الأمور الأخرى. ويقول بهذا الخصوص "بالنسبة لي الأهم هو أن أعرف أنني سأضطلع بدور قيادي في الفريق الجديد، وأن أشارك معه في الكثير من المباريات". وفي جوابه حول كون فريق برشلونة قد لا يدفع له مثلما تدفع أندية أخرى، مثل باريس سان جيرمان، ردّ دي ليخت "المال ليس هو المشكل".

ويعد  برشلونة منذ مدة المرشح الأوفر حظا للظفر بخدمات النجم الهولندي، حيث تحدثت تقارير على اتفاق مبدئي جرى بين اللاعب والنادي الكاتالوني. لكن الآن، يبدو أن المنافسة حول اللاعب  أصبحت مفتوحة من جديد. ففريق باريس سان جيرمان عرض عقدا على دي ليخت لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليون يورو سنويا، حسب ما نشرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية.

بيد أن انتقال دي ليخت لبرشلونة سيمكنه من مجاورة زميله في أجاكس فرينكي دي يونغ الذي انتقل إلى صفوف البلوغرانا مقابل 75 مليون يورو. دي ليخت علق على هذا الأمر بالقول "بالتأكيد سيكون هذا الأمر جميلا، لكن علي أيضا البحث عن الأفضل بالنسبة لي"، مضيفا "قد يكون الوقت غير مناسبا. عليّ الآن التفكير في الأمر واتخاد القرار خلال فترة إجازتي".

هـ.د

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  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

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  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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