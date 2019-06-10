دي ليخت إلى برشلونة..الوقت لم يحن بعد؟

التألق الملفت هذا الموسم للدولي الهولندي ماتيس دي ليخت، سواء مع فريقه أجاكس أمستردام أو مع المنتخب الهولندي، جعل الكثير من الأندية الكبيرة أمثال برشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول يسعى للظفر بخدمات هذا اللاعب الموهوب في فترة الانتقالات الصفية الحالية. لكن ماذا عن اللاعب نفسه وماهي شروطه الأساسية في اختيار فريقه القادم؟
وفي حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكد النجم الهولندي أن سعي أندية كبيرة في التعاقد معه هو شرف كبير له، مشيرا إلى أنه سيحسم الأمر في الأيام والأسابيع المقبلة.
وأوضح دي ليخت ذلك بالقول "لا أعلم بعد ما سيمليه عليّ قلبي، لأن تركيزي كله كان منصبا على أجاكس والمنتخب. لكن الآن وخلال فترة عطلتني سيكون لدي الوقت للتفكير في الأمر والحسم في مستقبلي".
ويبدو أن العنصر الأساسي، الذي يركز عليه دي ليخت في فريقه الجديد هو أن يكون عنصرا أساسيا، بغض النظر عن الأمور الأخرى. ويقول بهذا الخصوص "بالنسبة لي الأهم هو أن أعرف أنني سأضطلع بدور قيادي في الفريق الجديد، وأن أشارك معه في الكثير من المباريات". وفي جوابه حول كون فريق برشلونة قد لا يدفع له مثلما تدفع أندية أخرى، مثل باريس سان جيرمان، ردّ دي ليخت "المال ليس هو المشكل".
ويعد برشلونة منذ مدة المرشح الأوفر حظا للظفر بخدمات النجم الهولندي، حيث تحدثت تقارير على اتفاق مبدئي جرى بين اللاعب والنادي الكاتالوني. لكن الآن، يبدو أن المنافسة حول اللاعب أصبحت مفتوحة من جديد. ففريق باريس سان جيرمان عرض عقدا على دي ليخت لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليون يورو سنويا، حسب ما نشرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية.
بيد أن انتقال دي ليخت لبرشلونة سيمكنه من مجاورة زميله في أجاكس فرينكي دي يونغ الذي انتقل إلى صفوف البلوغرانا مقابل 75 مليون يورو. دي ليخت علق على هذا الأمر بالقول "بالتأكيد سيكون هذا الأمر جميلا، لكن علي أيضا البحث عن الأفضل بالنسبة لي"، مضيفا "قد يكون الوقت غير مناسبا. عليّ الآن التفكير في الأمر واتخاد القرار خلال فترة إجازتي".
هـ.د
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري