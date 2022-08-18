ديون مصر.. أزمة تتفاقم وخيارات معقدة

رمضان 2022 .. موسم جديد بطعم الغلاء والحرب

يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.