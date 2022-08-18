 ديون مصر.. أزمة تتفاقم وخيارات معقدة | مسائية DW | DW | 26.08.2022

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مسائية DW

ديون مصر.. أزمة تتفاقم وخيارات معقدة

وضع اقتصادي صعب تواجهه مصر مع تفاقم أزمة الديون وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.. فما خيارات القاهرة للحيلولة دون تدهور الأوضاع إلى ما هو أسوأ؟

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