ديون مصر.. أزمة تتفاقم وخيارات معقدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وضع اقتصادي صعب تواجهه مصر مع تفاقم أزمة الديون وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.. فما خيارات القاهرة للحيلولة دون تدهور الأوضاع إلى ما هو أسوأ؟
بدون تحديد أسباب، غادر طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري بشكل مفاجئ قبل اجتماع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، فكيف يرى خبراء الاقتصاد تبعات الاستقالة وهل يمكن أن تمهد الطريق أمام قدر أكبر من مرونة أسعار الصرف؟
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول