 دينيس سواريز ينال 33 ألف يورو مقابل كل دقيقة لعب | عالم الرياضة | DW | 03.04.2019

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عالم الرياضة

دينيس سواريز ينال 33 ألف يورو مقابل كل دقيقة لعب

حصل لاعب الوسط الإسباني دينيس سواريز على 32 ألف و700 يورو مقابل كل دقيقة لعب خاضها بقميص أرسنال الإنجليزي بناء على عقد إعارته من برشلونة ومرتبه البالغ 600 ألف يورو. لكن فرص سواريز بالبقاء في النادي اللندني تبدو ضئيلة.

Premier League - Manchester City v Arsenal (picture-alliance/Offside/S. Stacpoole)

كشفت صحيفة "التايمز" أن نادي أرسنال الإنجليزي دفع 32 ألف و700 يورو لكل دقيقة لعب يخوضها الإسباني دينيس سواريز (25 عاماً). فمنذ انتقاله على سبيل الإعارة قادما من برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لم يلعب سواريز سوى 95 دقيقة فقط خلال ست مباريات خاضها "المدفعجية" هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن حساباتها لهذا الرقم يتأتى من الـ2.17 مليون يورو التي دفعها الأرسنال لبرشلونة مقابل إعارة اللعب، إضاقة إلى مرتبه الحالي البالغ 600 ألف يورو. ويملك الأرسنال خيار التوقيع الدائم مع سواريز مقابل نحو 25 مليون يورو، لكن من الواضح أن فرص اللاعب الإسباني في التعاقد من النادي الصيف المقبل باتت صعبة للغاية.

إذ فشل سواريز في ترك بصمته مع الفريق، ما يعزز الشائعات بعودة اللاعب إلى النادي الكاتالوني في ربيع هذا العام.

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يعود دينيس سواريز إلى دائرة الأضواء بعد أدائه الرائع في الليغا الاسباني. برشلونة قد يبدو نادما على إعارته لإشبيلية ويسعى لإعادته، وخاصة بعد احتدام المنافسة بينه وبين إشبيلية صاحب المركز الثالث، فهل ينجح برشلونة في ذلك؟ (14.10.2014)

تردد جماهير الكرة أناشيد وأغاني تحمس بها اللاعبين. وكثيرا ما تخص الجماهير لاعبين بعينهم مثل محمد صلاح، الذي غنوا له في أول مواسمه مع ليفربول ست أغان. الدوري الإنجليزي ساحة لأغاني اللاعبين بعضها مثلا سخر من عضة سواريز. (29.03.2019)

كما تحدثت تقارير صحفية عن أن مدرب أرسنال أوناي إيمري الذي سبق له تدريب سواريز في إشبيلية، يرى أن لاعب خط الوسط الإسباني غير جاهز بعد لأداء مباراة كاملة مع الفريق الإنجليزي. وسبق لسواريز أن لعب تحت قيادة إيمري حينما كان يلعب في فريق أشبيلية الإسباني موسم 2014 / 2015، حيث ساهم في فوز الفريق الأندلسي ببطولة الدوري الأوروبي آنذاك.

وفي حين يقول بعض النقاد إن سواريز يعاني من مشاكل في الأداء الضعيف أثناء التدريبات، قام اللاعب الإسباني مؤخراً بنشر تغريدة بمقطع فيديو على موقع تويتر تظهره وهو يتدرب مع زملائه، وعلق عليها بالقول: "لا تتحدث عن تدريبي إذا لم تكن لديك أي فكرة".

وعلى خلفية تواضع مستوى سواريز بات النادي اللندني يبحث منذ الآن عن بدائل لتعزيز وسط وميدانه الصيف المقبل، إذ أشارت صحيفة "الصن" إلى أن إيمري يراقب جناح باريس سان جيرمان كريستوفر نكونكو ولاعب رين إيسمايلا سار.

وخاض سواريز الذي فاز مع منتخب بلاده تحت 19 عاما ببطولة أوروبا في عام 2012، 71 مباراة بقميص البلوغرانا منذ وصوله عام 2013 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي حيث لعب بين عامي 2011 و2013، لكنه لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي في تلك الفترة.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى إنجليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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