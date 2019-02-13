دينيس سواريز ينال 33 ألف يورو مقابل كل دقيقة لعب

كشفت صحيفة "التايمز" أن نادي أرسنال الإنجليزي دفع 32 ألف و700 يورو لكل دقيقة لعب يخوضها الإسباني دينيس سواريز (25 عاماً). فمنذ انتقاله على سبيل الإعارة قادما من برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لم يلعب سواريز سوى 95 دقيقة فقط خلال ست مباريات خاضها "المدفعجية" هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن حساباتها لهذا الرقم يتأتى من الـ2.17 مليون يورو التي دفعها الأرسنال لبرشلونة مقابل إعارة اللعب، إضاقة إلى مرتبه الحالي البالغ 600 ألف يورو. ويملك الأرسنال خيار التوقيع الدائم مع سواريز مقابل نحو 25 مليون يورو، لكن من الواضح أن فرص اللاعب الإسباني في التعاقد من النادي الصيف المقبل باتت صعبة للغاية.

إذ فشل سواريز في ترك بصمته مع الفريق، ما يعزز الشائعات بعودة اللاعب إلى النادي الكاتالوني في ربيع هذا العام.

كما تحدثت تقارير صحفية عن أن مدرب أرسنال أوناي إيمري الذي سبق له تدريب سواريز في إشبيلية، يرى أن لاعب خط الوسط الإسباني غير جاهز بعد لأداء مباراة كاملة مع الفريق الإنجليزي. وسبق لسواريز أن لعب تحت قيادة إيمري حينما كان يلعب في فريق أشبيلية الإسباني موسم 2014 / 2015، حيث ساهم في فوز الفريق الأندلسي ببطولة الدوري الأوروبي آنذاك.

وفي حين يقول بعض النقاد إن سواريز يعاني من مشاكل في الأداء الضعيف أثناء التدريبات، قام اللاعب الإسباني مؤخراً بنشر تغريدة بمقطع فيديو على موقع تويتر تظهره وهو يتدرب مع زملائه، وعلق عليها بالقول: "لا تتحدث عن تدريبي إذا لم تكن لديك أي فكرة".

وعلى خلفية تواضع مستوى سواريز بات النادي اللندني يبحث منذ الآن عن بدائل لتعزيز وسط وميدانه الصيف المقبل، إذ أشارت صحيفة "الصن" إلى أن إيمري يراقب جناح باريس سان جيرمان كريستوفر نكونكو ولاعب رين إيسمايلا سار.

وخاض سواريز الذي فاز مع منتخب بلاده تحت 19 عاما ببطولة أوروبا في عام 2012، 71 مباراة بقميص البلوغرانا منذ وصوله عام 2013 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي حيث لعب بين عامي 2011 و2013، لكنه لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي في تلك الفترة.