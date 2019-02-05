ديلايني يقارن نجم بوروسيا دورتموند بميسي

تراجع مستوى بوروسيا دورتموند كثيراً في الآونة الأخيرة، فقد عجز الفريق الألماني العملاق عن تحقيق أي انتصار في 5 مباريات متتالية في كافة المسابقات، وواصل نزيف نقاط مهمة في سعيه نحو التتويج بالألقاب نهاية الموسم.

وتقلصت حظوظ بوروسيا دورتموند كثيراً في المرور إلى الدوري المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام توتنهام (0-3). في حين، لم تعد تفصل بين دورتموند وملاحقه المباشر في الدوري الألماني بايرن ميونيخ سوى 3 نقاط.

ومن بين أبرز أسباب تراجع بوروسيا دورتموند في الآونة الأخيرة، تعرض نجمه ماركو رويس إلى الإصابة، حيث تطارد لعنة الإصابة الدولي الألماني بشكل كبير، وتبعده عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة.

ويبدو أن ماركو رويس يحظى بمكانة كبيرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند، فقد أكد متوسط ميدان الفريق توماس ديلايني أن رويس "ضامن للنجاح" فوق المستطيل الأخضر على غرار نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

وقال ديلايني في مقابلة صحفية مع قناة "أورو سبورت" الرياضية المشهورة "لا يمكن تعويضه (رويس). وهذا جيد وسيء في نفس الوقت"، وأضاف: "عندما يغيب ميسي، فإن برشلونة يواجه مشكلة أيضاً".

وتابع ديلايني حديثه عن كابتن بوروسيا دورتموند "قد لا يكون رويس اللاعب، الذي يتحدث كثيراً على أرض الملعب، لكنه قائد في المباراة سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية".

يشار إلى أن بوروسيا دورتموند، تلقى دفعة قوية بعد عودة رويس إلى التدريبات الجماعية، فيما سيحل متصدر الدوري الألماني ضيفاً ثقيلاً على أوغسبورغ في مباراة قوية برسم الأسبوع الـ 24 من "البوندسليغا".