ديلايني يقارن نجم بوروسيا دورتموند بميسي

تراجع مستوى بوروسيا دورتموند كثيراً في الآونة الأخيرة، فقد عجز الفريق الألماني العملاق عن تحقيق أي انتصار في 5 مباريات متتالية في كافة المسابقات، وواصل نزيف نقاط مهمة في سعيه نحو التتويج بالألقاب نهاية الموسم.
وتقلصت حظوظ بوروسيا دورتموند كثيراً في المرور إلى الدوري المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام توتنهام (0-3). في حين، لم تعد تفصل بين دورتموند وملاحقه المباشر في الدوري الألماني بايرن ميونيخ سوى 3 نقاط.
ومن بين أبرز أسباب تراجع بوروسيا دورتموند في الآونة الأخيرة، تعرض نجمه ماركو رويس إلى الإصابة، حيث تطارد لعنة الإصابة الدولي الألماني بشكل كبير، وتبعده عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة.
ويبدو أن ماركو رويس يحظى بمكانة كبيرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند، فقد أكد متوسط ميدان الفريق توماس ديلايني أن رويس "ضامن للنجاح" فوق المستطيل الأخضر على غرار نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.
وقال ديلايني في مقابلة صحفية مع قناة "أورو سبورت" الرياضية المشهورة "لا يمكن تعويضه (رويس). وهذا جيد وسيء في نفس الوقت"، وأضاف: "عندما يغيب ميسي، فإن برشلونة يواجه مشكلة أيضاً".
وتابع ديلايني حديثه عن كابتن بوروسيا دورتموند "قد لا يكون رويس اللاعب، الذي يتحدث كثيراً على أرض الملعب، لكنه قائد في المباراة سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية".
يشار إلى أن بوروسيا دورتموند، تلقى دفعة قوية بعد عودة رويس إلى التدريبات الجماعية، فيما سيحل متصدر الدوري الألماني ضيفاً ثقيلاً على أوغسبورغ في مباراة قوية برسم الأسبوع الـ 24 من "البوندسليغا".
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الجدار الأصفر
جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أكبر الأندية نجاحاً
بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
حتى في الولايات المتحدة
يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
معك أينما تذهب!
وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
التشجيع بطعم الكرنفال
ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
مطالب الجماهير
تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الفوز في ملعبنا
من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
باير الوصيف
باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عنف الجماهير
قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الأزرق الملكي
ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أوفياء رغم النتائج
نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عشق كولونيا
رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.
الكاتب: صلاح شرارة