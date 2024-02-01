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ديفيد هوت
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موضوعات من ديفيد هوت
ضوابط الذكاء الاصطناعي.. تشدد أوروبي ومرونة آسيوية
ضوابط الذكاء الاصطناعي.. تشدد أوروبي ومرونة آسيوية
اتفقت رابطة دول جنوب شرق آسيا على إرشادات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. فهل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستفيد منها ؟
علوم
2024/2/11
١١ فبراير ٢٠٢٤
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