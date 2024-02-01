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ديفيد هوت

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موضوعات من ديفيد هوت

حذر 160 مسؤولا تنفيذيا في عدد من الشركات من تشريع الذكاء الاصطناعي سوف يعرض القدرة التنافسية والاستثمار والابتكار في هذا المجال داخل أوروبا للخطر

ضوابط الذكاء الاصطناعي.. تشدد أوروبي ومرونة آسيوية

ضوابط الذكاء الاصطناعي.. تشدد أوروبي ومرونة آسيوية

اتفقت رابطة دول جنوب شرق آسيا على إرشادات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. فهل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستفيد منها ؟
علوم١١ فبراير ٢٠٢٤
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