ديفيد بيكهام: الأمير هاري "أب كما يقول الكتاب"!

رغم تصدر اسمه في مواضيع لها علاقة بخلافات مع العائلة المالكة وقرارته التي تحمل تغييرات جذرية لحياته، إلا أن موضوع "الأبوة" هو الموضوع الأهم بالنسبة للأمير هاري، على الأقل خلال أحاديثه مع الأصدقاء. وقال لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، إن الأمير هاري يستمتع بممارسة دور الأب لأول مرة وأضاف: "هذا هو الموضوع الذي نتحدث عنه دائما".

مشاهدة الفيديو 01:46 شارك الأمير هاري إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3WOar الأمير هاري والتنازل عن الالتزامات

وقال بيكهام، الأب لأربعة أطفال، في تصريحات لموقع "انترتنمينت أونلاين": "الحياة تتغير بعد الإنجاب، وهذا ما حدث مع هاري"، مؤكدا أنه يقوم بدور الأب كما يجب أن يكون، مع ابنه البالغ من العمر تسعة أشهر. وأضاف: "كل أب يحاول منح الحب لأطفاله وهذا تحديدا ما يفعله هاري، إنه إنسان رائع وأفتخر بمتابعة التطور في شخصيته".

ويرتبط ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بعلاقة صداقة مع هاري وزوجته ميغان ماركل، وكانت عائلة بيكهام من ضمن حضور حفل الزفاف الملكي لهاري وماركل عام 2018.

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