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ديفيد برانيك

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موضوعات من ديفيد برانيك

شارك الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة في ألمانيا ضد موجة الاحتجاجات المناهضة لليمين المتطرف

عشاق الساحرة المستديرة في برلين ينتفضون ضد اليمين المتطرف

عشاق الساحرة المستديرة في برلين ينتفضون ضد اليمين المتطرف

انضم الآلاف من جماهير الأندية في برلين إلى المظاهرات الحاشدة ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
عالم الرياضة٥ فبراير ٢٠٢٤
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