 ″ديسكو حلال″.. خطوة في ″إصلاحات″ بن سلمان أم مجرد اختبار؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"ديسكو حلال".. خطوة في "إصلاحات" بن سلمان أم مجرد اختبار؟

أحدث تداول مقطع فيديو عن قرب افتتاح "ديسكو حلال" في السعودية موجة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. فماذا تعني هذه الخطوة الجديدة في ظل الإصلاحات التي وعد بها بن سلمان؟ وما تأثيرها على السياحة؟

Symbolbild - Tanzen (Colourbox/Pressmaster )

أضواء ملونة تومض تارة وتخفت تارة أخرى، موسيقى صاخبة وفضاء مخصص للغناء والرقص. قد يكون مشهداً عادياً من داخل أحد الملاهي الليلية، لكن المشهد نفسه خلق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يوثق لقطات قيل أنها من داخل أول ملهى ليلي سيٌفتتح قريباً في مدينة جدة السعودية. "بار حلال"، هكذا وصف الصوت المرافق للفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الملهى الجديد، لكن ما طبيعته؟

في محاولة منها للتعرف على الملهى عن قرب وعن طبيعة عمله، تعذر على DWعربية الاتصال بالهيئة العامة للترفيه في السعودية. كما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي من الجانب السعودي بشأن افتتاح أول "ديسكو حلال" هناك.

وبحسب ما أورده موقع  stepfeed، فإن هذا الملهى سيكون أحد الفروع التابعة لسلسلة النوادي الليلية الشهيرة "وايت"، والتي أعلنت أيضاً عبر صفحتها الرسمية على موقعي "فيسبوك"  و" تويتر" عن افتتاح فرع جديد لها قريباً بمدينة جدة السعودية. وكشف الموقع أن النادي الليلي الذي يُوصف بـ "ديسكو حلال" لن يقدم المشروبات الكحولية إلى الزبائن، على غرار بقية فروعه، كونها ممنوعة في السعودية. الديسكو الجديد سيعرض أنواعاً متنوعة من الموسيقى تُلبي الأذواق المختلفة. فضلاً عن ذلك، سيكون "الديسكو" مفتوحاً أمام الرجال والنساء على حد سواء، حسب ما ذكر موقع . Stepfeed.

"اختبار" للمجتمع

خبر افتتاح "ديسكو" على الأراضي السعودية أحدث تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما خلف ردود فعل غاضبة خاصة من التيارات المحافظة في السعودية. وفي هذا الصدد نشر محمد العتيبي، وهو ناشط سياسي سعودي مقيم خارج السعودية تغريدة على موقع تويتر، انتقد من خلالها ما وصفه بـ"الإنجاز" في إشارة بسخرية إلى الملهى الليلي المعلن عن افتتاحه في جدة.

من جهة أخرى رأى عدد من المغردين أن هذه الخطوة كانت متوقعة، كما كانت ردود الفعل عليها متوقعة أيضاً، كما يرى الإعلامي والناشط السعودي، هاني نقشبندي في حديثه لـDW عربية :"كان من المستحيل للمرء أن يفكر قبل خمس سنوات فقط أنه من الممكن أن يكون هناك ملهى ليلي في السعودية وبالأخص في جدة بجوار الحرمين. لكن هذه الخطوة كانت متوقعة في ظل الاصلاحات الجريئة والسريعة، التي حدثت مؤخراً في المملكة".

وأضاف الناشط السعودي: "ما يحدث لا يمكن تسميته خطوات نحو الانفتاح وإنما هو قفز. وبطبيعة الحال مثل هذا القفز في مجتمع ظل لعقود محافظ سيصاحبه ردود أفعال مختلفة".

يرى نقشبندي أن تفاعل السعوديين مع هذه الخطوة، وبالأخص الآراء المعارضة هي اعتراض على اسم  "الملهى الليلي" أكثر من كونه اعتراضاً على المضمون، كما كتب من خلال تغريدة له على موقع "تويتر."

وبحسب ما جاء في تقارير إعلامية لن يفتح "الديسكو الحلال" أبوابه طيلة أيام السنة، حيث سيكون مفتوحاً بشكل مؤقت وذلك ضمن مهرجان جدة السنوي. وفي هذا السياق يرى نقشبندي أن خطوة افتتاح الملهى الليلي هي مثابة "اختبار"، للتعرف على ردود الفعل ومن ثم قد تتوسع إلى خطوات مماثلة، وقال: "لقد شهدنا في السابق ردود الفعل المتخوفة من الحفلات الغنائية ومن الاختلاط ولكن لم يحدث شيء من هذا، ولهذا أعتبر أن هذه الخطوة هي اختبار".

تجاهل للأولويات

منذ تولي محمد بن سلمان زمام الأمور في السعودية، عرفت المملكة إصلاحات مختلفة بدءاً من السماح للمرأة بقيادة السيارات، ورفع حظر دخول النساء إلى الملاعب الرياضية، والآن يأتي الدور على وسائل الترفيه والأنشطة والفعاليات الفنية. لكن هناك مخاوف من سرعة وتيرة هذا الانفتاح، كما يقول الإعلامي والكاتب السعودي، هاني نقشبندي:"نحن نعلم أن المجتمع السعودي كان محافظاً منذ تأسيس السعودية، لكن الانفتاح الموجود في السعودية من الأفضل أن يسير على وتيرة أبطأ من التي يسير عليها الآن، حتى يعتاد الناس عليه. هناك تخوف من الحركات المتشددة، التي تلجأ إلى اقتناص الفرص".

وتشاطره هذا التخوف الناشطة الحقوقية السعودية المقيمة في برلين، خلود بارعيدة، والتي تحدثت بدورها أيضاً عن "تخوف من عواقب هذا الانفتاح على السعودية، وقالت في حديثها لـDW عربية: "أنا ناشطة معارضة بشدة للحكومة وقد تشكل عودتي للسعودية خطراً على حياتي، لكن الحق يُقال. المشهد في السعودية معقد للغاية، حيث هناك تخوف من عواقب هذا الانفتاح على السعودية. خطر المتشددين المتربصين أكبر. وجودهم خطر على البلاد. المعارضين مثلي أكبر شيء ممكن أن يفعلوه هو الكتابة أو إبداء الرأي المعارض، لكن هؤلاء قد يفجرون ويقتلون".

 وعلى الرغم من مواقفها المعارضة للحكومة السعودية، ترى بارعيدة أن ما يحصل في السعودية هو انفتاح تدريجي، وهي خطوة يترجى الجميع منها الخير، ولكن في الوقت نفسه  تقول:"أنا ضد هذا التوجه لأنه يتجاهل أهم الأولويات والمتمثلة بحسب رأيي في رفع الوصاية الذكورية عن المرأة السعودية، لأننا مازلنا نعاني من العقليات الوهابية".

وأضافت الناشطة السعودية :"المرأة تعاني في العمل تعاني في السجن وتعاني في أكثر من مجال بسبب موضوع الوصاية. كان من الأولى الاهتمام بالندوات التوعوية والإصلاحية حول الحقوق ووضع المرأة في المجتمع السعودي". و ترى بارعيدة أن ولي العهد ووالده يحظيان بشعبة كبيرة داخل المملكة، وكان من الممكن استغلالها في "ندوات إصلاحية تصلح الفكر".

على الجانب الاقتصادي، قد تعود مثل هذه الفعاليات بالنفع على المملكة، وقد يكون لها تأثيرات ملموسة على السياحة الداخلية للسعوديين، كما يرى الإعلامي والكاتب السعودي، هاني نقشبندي: "من المعروف أن السياحة السعودية في الخارج غالباً ما تكون سياحة عائلية. ولكن بالنسبة للشباب فسيجد فيها فرص للترفيه داخلياً، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد".

 

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    قيادة السيارة

    سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.

  • Saudi-Arabien Autokauf in Khobar (DW/ T. Alsultan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    معارض سيارات نسائية

    بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    صرخة "النصر"

    صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.

  • Saudi-Arabien erstes Kino in Jeddah (Reuters/R. Baeshen)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    دور السينما تُرحب

    بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.

  • Twitter Screenshot yalbhijan (twitter.com/yalbhijan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    الدراجات الهوائية

    من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.

  • London Fashion Week 2018 Shenannz (Frank MacDonald)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    أسبوع للموضة

    عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • UAE Arabische Fashion-Show (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    عدم إلزامية العباءة!

    يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

الإعلان عن افتتاح "ديسكو حلال" يثير الجدل في السعودية  

مسؤول في هيومن رايتس لـ DW عربية: الإصلاح في السعودية وهم

أجرت DW عربية حوارا مع مايكل بايج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، حول الوضع في السعودية وللتعليق على تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة ودلالاته السياسية دوليا ومحليا. (24.04.2019)  

ملفات حقوق الإنسان وخاشقجي تقض مضجع الرياض في المحافل الدولية

ذكرت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان أن اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها، وطالبت بالأفراج عن ناشطات، وذلك بالتزامن مع تحقيق أممي في مقتل الصحفي خاشقجي. (06.03.2019)  

السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

نالت المرأة السعودية في ظل بعض الإصلاحات، التي انتهجتها المملكة تماشيا مع إطلاق ما يعرف "برؤية 2030"، مجموعة من الحقوق رغم هزالتها، كما يرى بعض المراقبين. فما هي هذه المكتسبات؟ (23.02.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland RAW-Gelände in Berlin

الإعلان عن افتتاح "ديسكو حلال" يثير الجدل في السعودية 12.06.2019

أوردت تقارير أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" ستفتتح هذا الأسبوع أول فرع لها بمدينة جدة السعودية. وفيما سيمتنع هذا "الديسكو الحلال" عن تقديم المشروبات الكحولية تباينت مواقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومرحب.

König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen Dialog

"مركز الحوار السعودي" في فيينا مهدد بالإقفال بسبب حقوق الإنسان 13.06.2019

على وقع الانتقادات المستمرة للسجل الحقوقي السعودي لدى الرأي العام الأوروبي، تعتزم النمسا إغلاق مركز الحوار الذي افتتحته الرياض في العاصمة فيينا في عام 2012، وذلك لمنع إعدام المراهق مرتجى قريريص.

BG Sudan Proteste

زحمة وساطات وتدخلات.. الحل لم يعد بيد السودانيين! 13.06.2019

بعد أن وصلت المفاوضات بين الجيش وقوى المعارضة في السودان إلى طريق مسدود، استطاعت وساطة أثيوبية أن تقنع الطرفين بالعودة لطاولة الحوار. الآن دخلت الولايات المتحدة على الخط لتبدأ مرحلة جديدة في تدويل الأزمة السودانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  