 ديسانتيس يتتحدى ترامب | DW الأخبار | DW | 24.05.2023

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DW الأخبار

ديسانتيس يتتحدى ترامب

سيعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 خلال حوار مع إيلون ماسك:

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بعض الجمهوريين يعلقون آمالهم على ديسانتيس 16.11.2022

حافظ الديمقراطيون بزعامة الرئيس جو بايدن على سيطرتهم في مجلس الشيوخ، وذلك بعد حسمهم لمقعد ولاية نيفادا.

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مسائية DW: اجتماعات لجنة 6+6 الليبية في المغرب.. ما الذي تحقق؟

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معظم الشركات الغربية الكبرى لم تنسحب من روسيا 24.05.2023

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