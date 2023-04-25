ديسانتيس يتتحدى ترامب

+++ الانتخابات التركية.. تغطية مباشرة +++

أدلى الأتراك بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مائة عام، إذ ستحدد ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين. ومؤشرات حول اتجاه تركيا لانتخابات إعادة.