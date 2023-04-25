ديسانتيس يتتحدى ترامب

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سيعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 خلال حوار مع إيلون ماسك:
في حديثها عن الانتخابات التركية ودور الإعلام، تقول الخبيرة التركية في تدقيق المعلومات وتقصي الحقائق، غولين جاوش في حوار مع DW كل الأحزاب لديها جيشها الالكتروني الخاص بها ومارست التضليل الإعلامي.
أدلى الأتراك بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مائة عام، إذ ستحدد ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين. ومؤشرات حول اتجاه تركيا لانتخابات إعادة.
لعل الوضع الاقتصادي والتضخم والغلاء في تركيا من العوامل التي ستحدد رغبة الناخبين الأحد 14 مايو/ أيار. هناك من يرى أردوغان رئيسا ناجحا وآخرون يتوقون لمرحلة ما بعد أردوغان. تقرير عن المزاج العام للناخبين من ثلاث مدن تركية.
اتهم إيلون ماسك بمعاداة السامية بعدما هاجم على تويتر جورج سورس الناجي من الهولوكوست. وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات مالك منصة تويتر وقالت إنها تسببت في ظوفان من من نظريات المؤامرة المعادية للسامية.
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