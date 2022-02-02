دير هيلاريون في غزة

جهود دولية لاحتواء التوتر في القدس ومنع مسيرة مثيرة للجدل

فيما تتسارع الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر في القدس وسط مخاوف من تطور الأمر إلى تصعيد دام، أمر رئيس وزراء إسرائيل بمنع وصول نائب يميني متطرّف مثير للجدل إلى باب العمود، في محاولة لمنع مزيد من أعمال العنف.