دير هيلاريون في غزة

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ترميم دير هيلاريون في قطاع غزة بخبرات محلية في محاولة لادراجه على قائمة التراث الثقافي العالمي
تشهد القدس عدة احتفالات بمناسبات دينية متزامنة، إذ يحتفل اليهود بعيد الفصح والمسيحيون بعيد القيامة فيما لا يزال المسلمون يحيون شهر رمضان. بيد أن التوتر الذي تشهده المدينة طغى على الأجواء الروحانية.
بدات الشرطة الإسرائيلية عملية بحث واسعة النطاق في أعقاب هجوم أودى بحياة ثلاثة إسرائيليين في إلعاد بالقرب من تل أبيب. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أدان العملية وأكد أنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع.
فيما تتسارع الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر في القدس وسط مخاوف من تطور الأمر إلى تصعيد دام، أمر رئيس وزراء إسرائيل بمنع وصول نائب يميني متطرّف مثير للجدل إلى باب العمود، في محاولة لمنع مزيد من أعمال العنف.
أثار خبر إقالة إعلاميين من إذاعة جزائرية بسبب بث أغنية للمطربة اللبنانية فيروز، قيل إنّها "تمجّد الديانة المسيحية" الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي. فقد صعِّد هذا الخبر من القلق بشأن حرية الصحافة والمعتقد في البلاد.
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