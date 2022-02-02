 دير هيلاريون في غزة | DW الأخبار | DW | 19.05.2022

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DW الأخبار

دير هيلاريون في غزة

ترميم دير هيلاريون في قطاع غزة بخبرات محلية في محاولة لادراجه على قائمة التراث الثقافي العالمي

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