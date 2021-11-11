"ديتيب" يعتزم التقدم بطلب لرفع الأذان بالمسجد المركزي بكولونيا

أعلن اتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي بألمانيا عزمه تقديم طلب للحصول على تصريح برفع الآذان بالمسجد المركزي بكولونيا.

وقال مدير الاتحاد الذي يضم تحت مظلته عددا كبيرا من المساجد في ألمانيا، مراد زاهي رسلان، لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" الألمانية المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس (18 نوفمبر/تشرين الثاني) إن الاتحاد تواصل مع المسؤولين بالمدينة للحصول على استمارات التقدم بالطلب. وأضاف قائلا: " يتم حاليا إعداد الطلبات، ونعتزم تسليمها خلال هذا الأسبوع".

وكانت سلطات مدينة كولونيا أعلنت مطلع شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي إطلاق مشروع يسمح للجمعيات الإسلامية المسؤولة عن إدارة مساجد في ألمانيا بتقديم طلبات لرفع آذان صلاة الجمعة مستقبلا.

وبحسب البيانات، سيتم السماح بأن يستغرق رفع الآذان خمس دقائق على أقصى تقدير عبر مكبرات الصوت، على ألا يتجاوز مستوى صوت معين.

ووفقا لتصريحات سابقة لمتحدثة باسم مجلس المدينة، لم تقدم سوى جمعية إسلامية واحدة حتى الآن طلبا بهذا الشأن.

وقال مدير اتحاد "ديتيب": "كون إن رفع الآذان أصبح ممكنا حاليا في كولونيا، فإن ذلك يعد إشارة على أن المجتمع صار أكثر تعددية وتنوعا"، وأشار إلى أنه يتشاور حاليا مع جمعيات إسلامية أخرى بكولونيا مسؤولة عن مساجد هناك، موضحا أن كل جمعية تتخذ القرار بنفسها بشأن إذا ما كانت ستتقدم بطلب لرفع الآذان أم لا.

هـ.د/ و. ب (د ب أ)