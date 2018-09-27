ديبالا يُوضح الفارق بين ميسي ورونالدو

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن، النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، اعترف بأنه محظوظ للغاية، لأنه استطاع اللعب مع أحسن لاعبين في عالم الساحرة المستديرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مضيفاً أنه يتعلم منهما كثيراً.

وعن المقارنات التي تُعقد دائما بين الفائزين بجائزة أحسن لاعب في العالم خمس مرات، قال ديبالا "ليست هناك فوارق بين ميسي ورونالدو، إنهما ظاهرتان"، وأردف صاحب القدم اليسرى الساحرة :"أنا سعيد لأنني اللاعب الوحيد في العالم الذي، يُمكنه التعلم من كل من ميسي ورونالدو".

وأوضح ديبالا (24 عاماً) أنه، تفاجأ كثيراً بكثافة التدريبات التي يقوم بها زميله في يوفنتوس رونالدو، وأضاف أن النجم البرتغالي يمتلك رغبة كبيرة لتحقيق الفوز فوق المستطيل الأخضر، وأردف ديبالا "أنا سعيد لأن رونالدو سيلعب معنا ضد مانشستر يونايتد (في مسابقة دوري أبطال أوروبا)".

وتابع ديبالا حديثه عن رونالدو "إنه يقدم أداء جيدا، ففي مباراة الفريق الأخيرة أمام بولونيا قدم مباراة جيدة. إنه يلعب للفريق كما أن الفريق يلعب لأجله".

وفي نفس السياق، اعترف النجم الأرجنتيني بأن على يوفنتوس أن يتحسن في بعض الأشياء "علينا أن نساعد رونالدو بشكل أفضل، لكننا معا منذ فترة وجيزة ولدينا الوقت للتحسن".

جدير بالذكر ، فقد استعاد باولو ديبالا بعضاً من بريق الموسم الماضي، حيث نجح صاحب القدم اليسرى الساحرة في تقديم مباراة رائعة أمام بولونيا، وسجل هدفاً ساعد به فريقه يوفنتوس على مواصلة تصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 18 نقطة جمعها من ست مباريات.