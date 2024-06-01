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ديانا هودالي

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موضوعات من ديانا هودالي

يود حافظ أ. العودة إلى تركيا

السوريون في تركيا... في مواجهة الترحيل إلى مصير مجهول

السوريون في تركيا... في مواجهة الترحيل إلى مصير مجهول

على الرغم من المخاوف الحقوقية والنداءات الدولية، تمضي تركيا في سياستها بترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا.
الهجرة٣٠ يونيو ٢٠٢٤
Ein Exponat auf der Messe in Beirut

رغم الأزمة الاقتصادية.. الإبداع يتألق في معرض بيروت للتصاميم

رغم الأزمة الاقتصادية.. الإبداع يتألق في معرض بيروت للتصاميم

انطلق في العاصمة بيروت معرضا للفن والتصميم ، ليُضيء الأمل للفنانين بعد انقطاع العروض الفنية لسنوات بسبب الأزمة المالية.
ثقافة٧ يونيو ٢٠٢٤9 صورة
شارع سوريا طرابلس

هدوء خادع على "طريق سوريا" في لبنان

هدوء خادع على "طريق سوريا" في لبنان

لسنوات عديدة، كان "شارع سوريا" في طرابلس اللبنانية نموذجا مصغرا للحرب في البلد المجاور.
سياسة١٨ مارس ٢٠٢٤
مخيم للاجئين في معرة مصرين بمنطقة إدلب (22/2/2024)

شح المساعدات يهدد مئات آلاف العوائل في إدلب السورية

شح المساعدات يهدد مئات آلاف العوائل في إدلب السورية

قلصت المزيد والمزيد من برامج المساعدة لشمال غرب سوريا دعمها أو حتى أوقفتها بالكامل، ما ينذر بعواقب وخيمة على اللاجئين.
سياسة٢٨ فبراير ٢٠٢٤
دمية لأحد الأطفال الذين قُتلوا في غارة جوية على حقل زيتون بالقرب من جبل الزاوية في إدلب السورية (2023)

يموتون وفي يدهم غصن الزيتون.. شمال غرب سوريا مجددا تحت القصف

يموتون وفي يدهم غصن الزيتون.. شمال غرب سوريا مجددا تحت القصف

تتواصل غارات القوات السورية والروسية في شمال غرب سوريا ما يسبب خسائر فادحة للمدنيين، لكن دمشق تنفي استهداف المدنيين.
سياسة٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
أحد الزبائن أمام رف للمنظفات في سوبر ماركت المن والسلوى في بيروت، سبتمبر/ ايلول 2023

لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار

لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار

ردا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية قامت سيدتان بافتتاح سوبر ماركت اجتماعي، غير ربحي في بيروت، فما هي رسالة المتجر؟
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
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