You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
ديانا هودالي
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من ديانا هودالي
موضوعات من ديانا هودالي
السوريون في تركيا... في مواجهة الترحيل إلى مصير مجهول
السوريون في تركيا... في مواجهة الترحيل إلى مصير مجهول
على الرغم من المخاوف الحقوقية والنداءات الدولية، تمضي تركيا في سياستها بترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا.
الهجرة
2024/6/30
٣٠ يونيو ٢٠٢٤
رغم الأزمة الاقتصادية.. الإبداع يتألق في معرض بيروت للتصاميم
رغم الأزمة الاقتصادية.. الإبداع يتألق في معرض بيروت للتصاميم
انطلق في العاصمة بيروت معرضا للفن والتصميم ، ليُضيء الأمل للفنانين بعد انقطاع العروض الفنية لسنوات بسبب الأزمة المالية.
ثقافة
2024/6/7
٧ يونيو ٢٠٢٤
9 صورة
هدوء خادع على "طريق سوريا" في لبنان
هدوء خادع على "طريق سوريا" في لبنان
لسنوات عديدة، كان "شارع سوريا" في طرابلس اللبنانية نموذجا مصغرا للحرب في البلد المجاور.
سياسة
2024/3/18
١٨ مارس ٢٠٢٤
شح المساعدات يهدد مئات آلاف العوائل في إدلب السورية
شح المساعدات يهدد مئات آلاف العوائل في إدلب السورية
قلصت المزيد والمزيد من برامج المساعدة لشمال غرب سوريا دعمها أو حتى أوقفتها بالكامل، ما ينذر بعواقب وخيمة على اللاجئين.
سياسة
2024/2/28
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
يموتون وفي يدهم غصن الزيتون.. شمال غرب سوريا مجددا تحت القصف
يموتون وفي يدهم غصن الزيتون.. شمال غرب سوريا مجددا تحت القصف
تتواصل غارات القوات السورية والروسية في شمال غرب سوريا ما يسبب خسائر فادحة للمدنيين، لكن دمشق تنفي استهداف المدنيين.
سياسة
2023/12/27
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار
لبنان.. "سوبر ماركت المن والسلوى" ضد الطائفية ولهيب الأسعار
ردا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية قامت سيدتان بافتتاح سوبر ماركت اجتماعي، غير ربحي في بيروت، فما هي رسالة المتجر؟
سياسة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية