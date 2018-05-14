 دوي انفجار ″غامض″ أمام السفارة الأميركية في بكين | أخبار | DW | 26.07.2018

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أخبار

دوي انفجار "غامض" أمام السفارة الأميركية في بكين

سمع دوي انفجار قرب السفارة الأميركية في بكين الخميس، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية. وتناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي. تسجيلا مصورا يظهر تصاعد الدخان أمام المجمع الدبلوماسي في بيكين. فيما يستمر الغموض حول الإنفجار.

China Peking Polizisten vor US Botschaft (Reuters/T. Peter)

نقلت تقارير إعلامية متطابقة عن شهود عيان اليوم الخميس بأن انفجارا وقع في محيط السفارة الأميركية في العاصمة الصينية بكين اليوم الخميس (26 يوليو/ تموز). وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انبعاث دخان ووجود حطام و أشخاص متجمعين خارج السفارة الواقعة بشمال شرق بكين.

وقالت سيدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنها رأت الانفجار نحو الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت غرينتش). ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات. بينما ذكرت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية أن الشرطة الصينية اقتادت امرأة سكبت البنزين على نفسها اليوم الخميس في محاولة للانتحار على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية في بكين.

وإلى غاية اللحظة لم يصدر عن المسؤولين بالسفارة الأمريكية أي تصريح رسمي. وقد قامت الشرطة بتطويق المنطقة المحيطة بالسفارة، ولكن تم استئناف حركة المرور على الطريق الرئيسي القريب منها.

و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

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