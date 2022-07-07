دونيتسك الأوكرانية تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الروسية

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أعلنت السلطات في كييف إن المنطقة الشرقية من دونيتسك تتعرض دون هوادة لقصف متواصل من قبل القوات الروسية التي تكثف هجماتها هناك بعد أكملت السيطرة على منطقة لوهانسك المجاورة.
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي قصف مدن أخرى في منطقة دونباس، سعيًا للسيطرة الكاملة عليها، بينما ينعقد مؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا، تعرض فيه بريطانيا خطة واسعة.
يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".
أعلنت القوات الأوكرانية أنها تهاجم منطقة خيرسون المحتلة التي تخشى أن تضمها روسيا، بينما تواصل "الصمود" في مدينة سيفيرودونيتسك شرق البلاد. ولا يزال الغموض سيد الموقف بشأن توقيت تسليم ألمانيا أنظمة أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.
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