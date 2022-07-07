 دونيتسك الأوكرانية تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الروسية | DW الأخبار | DW | 09.07.2022

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DW الأخبار

دونيتسك الأوكرانية تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الروسية

أعلنت السلطات في كييف إن المنطقة الشرقية من دونيتسك تتعرض دون هوادة لقصف متواصل من قبل القوات الروسية التي تكثف هجماتها هناك بعد أكملت السيطرة على منطقة لوهانسك المجاورة.

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