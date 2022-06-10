 دونباس: مدن تحت قصف عنيف | مراسلون حول العالم | DW | 10.06.2022

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مراسلون حول العالم

دونباس: مدن تحت قصف عنيف

في شرق أوكرانيا يواصل الجيش الروسي هجومه العنيف، فيما يأمل الناس الذين عانوا بشدة في دونباس أن يتم إجلاؤهم في أسرع وقت. تقرير عن الوضع اليائس في مدينة ليسيتشانسك.

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