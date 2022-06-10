دونباس: مدن تحت قصف عنيف

100 يوم على الغزو الروسي.. زيلينسكي واثق بالنصر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده ستنتصر على روسيا في اليوم المئة من الغزو الروسي، فيما أكدت موسكو التي تركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت "بعض" أهدافها.