 دونالد ترامب .. العنيد الذي لا يعترف بالهزيمة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.11.2020

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سياسة واقتصاد

دونالد ترامب .. العنيد الذي لا يعترف بالهزيمة

كما توقع الكثيرون، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقرار والاعتراف بهزيمته أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن. ترامب غادر البيت الأبيض متجها إلى نادي الغولف الخاص به لكنه لم يتوقف عن نشر التغريدات المثيرة للجدل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد خطاب الهزيمة ولا يبدو أنه سيتبع العرف السائد بالاتصال بالرئيس المنتخب

"كذب علنا أكثر من 20 ألف مرة، وخالف بشكل متهور كل النصائح بشأن التصدي لكورونا وعرّض مواطنين للخطر من خلال مهاجمتهم على تويتر لأنهم انتقدوه، وأثبت أنه غير قادر على تحمل المسؤولية ولا يظهر أي تعاطف ولا يعترف بالخسارة أو الهزيمة".

مختارات

تستمر المنافسة الشرسة بين مرشحي الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. وألمح جو بايدن الى فوزه بالانتخابات والى اقتراب السباق من نهايته وبدء في منح الوعود، ما استفز ترامب ليحذره من انه سيعلن فوزه هو أيضاً.

يتواصل فرز الأصوات لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن. تغطية مباشرة من DW عربية لآخر النتائج والتطورات.

لم تكن هذه كلمات شخص عادي.. انها كلمات ماري ترامب عن عمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ماري ترامب التي اوردت الكثير من الروايات المثيرة عن عمها لم تكن الأولى التي تتحدث عن شخصية ترامب المثيرة للجدل، سبقها في ذلك آخرون لعل أهمهم الكاتب الصحفي المخضرم بوب وودورد في كتابين وأيضا باربرا ريس التي عملت لفترة طويلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجون بولتون مستشاره الثالث للأمن القومي سابقاً.

ووفقاً لشبكة “سي بي إس” فإن ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة حتى لو أعلن بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة، وقال ترامب في مؤتمر صحفي مؤخراً إنه إذا ما احتسبت الأصوات غير القانونية فإن الانتخابات ستسرق منه، على حد قوله. وهو ما أكده لاحقاً من خلال تغريدة نشرها بعد قليل من إعلان وسائل إعلام أميركية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية: 

 

غادر البيت الأبيض

وبحسب آبي فيليبس مراسلة شبكة سي ان ان في البيت الأبيض فإن ترامب قد غادر البيت الأبيض قبل قليل متجها إلى منتجعه السياحي للغولف

 

وتناقل أمريكيون صورة الرئيس ترامب في ملعب غولف اليوم إثر مغادرته للبيت الأبيض، إثر إعلان فوز بايدن في الانتخابات.

ويبدو أن ترامب بذلك قد استمع الى نصيحة المقربين منه بضرورة مغادرة البيت الأبيض منعاً لتنفيذ السيناريو الأصعب والمهين والذي تحدثت عنه وسائل إعلام أمريكية وغربية. إذ دار جدل محتدم حول سيناريوهات خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض إن أُعلنت هزيمته أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن.

ويقضي هذا السيناريو برفض ترامب مغادرة البيت الأبيض طوعاً. فبحسب مصادر حكومية تحدثت مع مجلة "نيوزويك" فإنه في حال عدم وجود أي بديل لخروج ترامب بصورة سلمية وهادئة من البيت الأبيض، فإن الخدمة السرية هي التي ستخرجه عنوة إذا رفض مغادرة المكتب البيضاوي بعد إعلان النتيجة.

ووفقاً لمجلة فانيتي فير، فان ترامب قد يقوم بحجز نفسه داخل المكتب البيضاوي ويرفض الخروج وأن يتمسك بمنصبه لحين فصل المحكمة العليا في قضية اتهام حملته الانتخابية بوجود تزوير في عملية فرز الأصوات الواردة عبر البريد وخصوصاً في بنسلفانيا وهو الأمر الذي يرفضه حتى قادة في الحزب الجمهوري. 

لكن الخشية تتصاعد من طبيعة رد فعل أنصار ترامب، خاصة وأن الكثيرين منهم يجوبون شوارع عدة ولايات يحملون أسلحة نارية مختلفة، ولا يُعلم حتى الآن ما الذي يمكن أن يفعلوه إن علموا أن ترامب قد احتجز نفسه في البيت الأبيض ويرفض الخروج وأنه قد يتم إخراجه عنوة على أيدي الحرس الوطني.

وتناقل مغردون هذا المشهد التخيلي لما يمكن أن يكون عليه الحال إن تدخل الحرس الوطني فاستدعوا هذا المشهد من أحد الأفلام الأمريكية

 

ونظرا لطبيعة شخصية ترامب، فقد توقعت بعض البرامج الكوميدية ما يمكن أن يكون عليه رد فعل ترامب إذا ما أبلغ أنه قد هُزم، فأنتج أحدها هذا المشهد الكوميدي

 

جون ماكين .. نموذج يحتذى

ووفقا للمجلة فإن سيناريو رفض مرشح للانتخابات الرئاسية للإقرار بهزيمته أمر لم يسبق أن حدث في الولايات المتحدة منذ تأسيسها، وأن كافة الرؤساء السابقين سلموا السلطة بهدوء وطواعية إلى الرؤساء اللاحقين، وأن مكالمة هاتفية تدور بين الاثنين بشكل ودي يهنئ فيها الخاسر الرئيس الجديد الفائز.

وفي هذا السياق تناقل مغردون أمريكيون بكثافة مقطعاً للنائب الجمهوري الراحل جون ماكين حين أقر بخسارته الانتخابات أمام الرئيس السابق باراك اوباما، والذي أشاد به كثيراً كما تعهد بمساعدته لخدمة البلاد، مستبعدين أن يفعل ترامب الأمر نفسه مع جو بايدن:

 

معركة مستمرة

وكثيراً ما حاول الصحفيون والإعلام الأمريكي انتزاع كلمات من ترامب تفيد بقبوله لنتائج الانتخابات وإقراره بالهزيمة إن أُعلن فوز بادين لكنه ماطل كثيراً وأطلق الكثير من العبارات الغامضة التي تحتمل الكثير من المعاني، مثل أنه سيقبل فقط بنتائج انتخابات "عادلة"، ما جعل التوتر يصيب عدداً من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي مما قد تصبح عليه صورة بلادهم إن رفض ترامب مغادرة المكتب البيضاوي وتمسك بمنصبه.

ترامب كرر اليوم، بعد إعلان وسائل إعلام أميريكية قوز بايدن، مزاعمه حول وجود تلاعب في الانتخابات، وأشار في تغريدة له إلى ان مقاطعات جورجيا استخدمت برنامج الحاسب الآلي نفسه الذي استخدم لاحتساب عدد الأصوات في ولاية ميشيغن التي خسرها، واصفاً العملية الانتخابية برمتها بأنها "فوضى كاملة".

 

ووفقًا لشبكة سي ان ان ، فإن ترامب حتى الآن لم يعد خطاب الهزيمة وأنه قال في محادثات مع المقربين منه في الأيام الأخيرة إنه ليس لديه نية للتنازل عن الانتخابات، وأنه أكد لهم أن هناك معركة قضائية مطولة وأن الخطاب المستمر حول تزوير الانتخابات من شأنه أن يثير شكًا كافيًا للسماح له برفض قبول النتائج."

وتتجه أنظار العالم في الساعات المقبلة الى الولايات المتحدة انتظاراً لخظابي جو بايدن ودونالد ترامب. ولكن أيضا عسى أن يفاجئ ترامب العالم باتصال هاتفي إلى بايدن ليهنئه بفوزه!

 عماد حسن

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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