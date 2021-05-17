دوناتا هوبفين- أول سيدة ترأس أهم مؤسسة كروية في ألمانيا

من خلال الصور لا تبدو دوناتا هوبفين بأنها سيدة قادمة من الملاعب، وإنما قد تعتقد للوهلة الأولى أنها تعمل في أحد الشركات الكبرى أو في مؤسسة إعلامية، وبالفعل فالأمر كذلك. السيدة البالغة من 45 عاما اختيرت نهاية الأسبوع رسميا موازاة لانطلاق منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، رئيسة لرابطة الأندية الألمانية لكرة القدم على أن تتولى منصبها مع بداية العام القادم كما جاء في تغريدة مقتضبة على موقع الرابطة بتوتير.

دعم المستثمرين والداعمين لفرق بوندسليغا حصلت عليه السيدة فورا عقب الإعلان عن الخبر. وكان لارس فيندهورست، أهم الداعمين لفريق العاصمة هرتا برلين، أول المهنئين على توتير، وكتب "حظا سعيدا وبالتوفيق لإنجاز المهام الجديدة".

زايفرت مهندس الخروج من أزمة كورونا

إعلاميا ظهر الرئيس الحالي شتيفان زايفرت نهاية الأسبوع، على القنوات الرياضية المحلية المعهودة للتعقيب على أسئلة الصحفيين حول بداية الموسم وعودة الجماهير إلى غير ذلك. لكن ذلك لن يحدث حتما عند انطلاق الشطر الثاني من الموسم في يناير/ كانون االثاني القادم، فعندها سوف تتولى أول امرأة في تاريخ ألمانيا دفة قيادة مؤسسة لها تأثير رياضي واجتماعي قوي داخل البلاد.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع



كان من المفترض أن يظل زايفرت في منصبه إلى نهاية عام 2022، لكن ولضمان "انتقال" سلسل حصل توافق بين جميع الأطراف على نهاية مبكرة، مع بقاء الرجل في منصب الإدارة العامة كمستشار ومساعد لمدة سنة. القرار لا علاقة له بهوبفين وإنما باختيار زايفرت الرحيل بعد نهاية العام القادم. وقد استمر البحث عن خليفة له سنة كاملة، وفق الصحافة المحلية.

ولا يعني ذلك أن شتيفان زايفرت أخفق في مهمته، إطلاقا. لقد برز اسمه ليس فقط على المستوى الألماني وإنما الأوروبي أيضا حين طورت الرابطة بقيادته حزمة من الإجراءات الصحية لمواجهة أزمة كورونا، ونجحت في اقناع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فتم تعميمها لاحقا في باقي الدول. وهو الأمر الذي سمح بعودة الكرة إلى الدوران على الملاعب وبعد ذلك بعودة الجماهير إلى المدرجات، وكانت خطوة أنقذت على وجه الخصوص فرق دوري الدرجة الثانية التي كانت على وشك السقوط، علما أن الدوري الألماني كان الأول الذي عاود نشاطه في أوروبا بعد انقطاع لأشهر.

خلفية إعلامية اقتصادية

عكس شتيفان زايفرت الذي كان يوما لاعبا بين فرق اليافعين، لا تتوفر هوبفين على خلفية كروية. بل هي قادمة من عالم الأعمال والرقمنة كما أنها عملت في المجال الإعلامي في فترات مهمة من حياتها. في حقيقة الأمر لم يخلق هذا الأمر بالنسبة للرأي العام جدلا يذكر. فالدوري الألماني الذي يواجه كغيره من الأندية الأوروبية تبعات جائحة كورونا، بات عليه تغيير قواعده وسياسته وأولوياته. ولهذا فإن الحاجة إلى عهد وفلسفة جديدة بات ملحا أكثر من أي وقت مضى.

من هذا المنطلق كانت الحفاوة كبيرة من قبل مواقع صحفية ألمانية لاختيار سيدة، وذلك من منطلق أنها "إشارة جديدة" نحو التغيير، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "برلينه روند شاو"، لكن صحف أخرى كصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" حذرت هوبفين من حجم التحديات التي تنتظرها للنهوض بالكرة الألمانية دعما للأجيال القادمة.

"التغيير" كانت الكلمة المفتاح كذلك بالنسبة لمجلس إدارة الرابطة في تعليله لهذا الاختيار.

وكانت هوبفين تعمل في شركة " Digital Ventures" التابعة لمؤسسة بوستون للاستشارات وقد تولت منذ بداية هذا العام منصب المتحدث الإعلامي لهذه الشركة أيضا. لكنها قبل ذلك كانت تعمل في مجلس إدارة مجموعة "بيلد" التابعة لـ"شبرينغر فيرلاغ"، إحدى أهم المؤسسات الإعلامية الألمانية. وحازت في عام 2014 بلقب "الإعلامية الأولى" في ألمانيا.

و.ب/ع.ج.م