 دول وأطراف مؤثرة في سوريا.. ما دورها في استهداف البغدادي؟ | أخبار | DW | 27.10.2019

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أخبار

دول وأطراف مؤثرة في سوريا.. ما دورها في استهداف البغدادي؟

تشير تقارير متواترة إلى "مقتل" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا، فما هو دور الدول والأطراف المؤثرة في سوريا من هذه العملية؟

Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/dpa)

تثير الأنباء الواردة عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية، تساؤلات عن دور الدول والأطراف الفاعلة في سوريا في هذه العملية، وسط تصريحات تشير إلى مشاركة عدة أطراف في العملية.

فقد قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد (27 تشرين الأول/أكتوبر) إن "عملية ناجحة" تمخضت عن عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة، في إشارة فيما يبدو لتقارير عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا. وقال عبدي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".




من جهته نقل التلفزيون العراقي عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية قوله إن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي. وذكر مصدران أمنيان عراقيان لرويترز أن العراق تلقى تأكيداً من مصادر في سوريا بأن البغدادي قُتل.
وقال أحد المصدرين: "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".
"تم إبلاغ إيران ولم تبلّغ تركيا"
وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قتل. وأضاف أحد المسؤولين: "أبلغ مسؤولون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان". وأكد المسؤول الثاني ذلك. وتشير تصريحات المسؤولين الإيرانيين إلى أن المسؤولين السوريين ربما كانوا على اطلاع على العملية.



وفيما أعلنت تركيا أنها نسّقت مع واشنطن بشأن العملية التي يعتقد أنها استهدفت البغدادي، أفاد مسؤول عسكري أمريكي لمجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا مسبقاً بالعملية العسكرية التي استهدفت البغدادي. وقال المسؤول للصحيفة إنه: "لم يتم إبلاغ تركيا، الحليف بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تدعم المسلحين المحليين (في سوريا)، بالعملية قبل تنفيذها".

بينما قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن الجيشين التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل هجوم في محافظة إدلب السورية. وأضافت الوزارة على تويتر "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، كان هناك تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين".

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

ولم يصدر إلى حد كتابة التقرير رد فعل روسي حول التقارير الأمريكية بشأن مقتل البغدادي. وتسيطر القوات الروسية على الأجواء في المنطقة التي يفترض أن يكون البغدادي قد قتل فيها، وهي محافظة إدلب شمال غرب سوريا. 

م.ع.ح/م.س (رويترز - د ب أ)

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في 01/07/ 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقا في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    وضعت الولايات المتحدة في سنة 2013 مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    الوجه الحقيقي لخليفة "داعش" البغدادي

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عن ما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. إعداد: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


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