دول مجموعة السبع تعرب عن التزامها بالتخلي عن طاقة الفحم

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التزمت دول مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى رسميا بإنهاء توليد الكهرباء من الفحم عقب اجتماع لوزراء المناخ والبيئة في برلين اليوم الجمعة.
في ختام اجتماع لوزراء البيئة والطاقة وحماية المناخ في دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني إنه "سيظل هناك احتباس حراري بشكل دائم".
أفادت تقارير حديثة أن شهر أبريل/نيسان من هذا العام قد شهد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البشرية.
خلال الاجتماعات المشتركة، بدا من الواضح أن كلا البلدين - ألمانيا والهند - تعتزمان تعميق علاقات التعاون بينهما وخاصة فيما يتعلق بحماية المناخ عالمياً إضافة إلى التعاون الاقتصادي والأمني.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
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