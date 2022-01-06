 دول مجموعة السبع تعرب عن التزامها بالتخلي عن طاقة الفحم | DW الأخبار | DW | 27.05.2022

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دول مجموعة السبع تعرب عن التزامها بالتخلي عن طاقة الفحم

التزمت دول مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى رسميا بإنهاء توليد الكهرباء من الفحم عقب اجتماع لوزراء المناخ والبيئة في برلين اليوم الجمعة.

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