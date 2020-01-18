دول عربية على قائمة الدول الأكثر ابتكاراً لتصنيف 2020

حلت ألمانيا في المركز الأول على مؤشر بلومبرغ للابتكار لعام 2020، في حين جاءت كوريا في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث.
وكانت كوريا الجنوبية قد تصدرت قائمة الدول الأكثر ابتكارا في العالم على مدار السنوات الست الماضية، إلى أن أطاحت ألمانيا بها هذا العام. ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، فواحد من أسباب فقدان كوريا الجنوبية لعرش الابتكار هو التباطؤ النسبي في الإنتاجية لديها.
وانطلق مؤشر بلومبرغ للابتكار قبل ثماني سنوات ليضم 60 مركزا ويقوم على قياس معدلات الانفاق على البحث والتطوير والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة وقدرة اقتصادها على الابتكار.
ويرى كبير المحللين في شركة أي إن جي ألمانيا، كارستن برزيسكي أن أداء ألمانيا على مثل هذه المؤشرات "لايزال قويا وأفضل بكثير مما قد يشير إليه الضعف الاقتصادي الأخير"، على حد وصفه.
إلا أن برزيسكي اعتبر أن هناك عدة أسباب يجب ألا تجعل ألمانيا تشعر بالرضا عن نفسها بشأن ترتيبها حيث أن حوالي ثلث نفقات البحث والتطوير في ألمانيا مخصص لصناعة السيارات مما يعني أن حدوث "أي خلل أو ضعف طويل الأجل بهذا القطاع قد يلقي بثقله على قوة الابتكار".
وجاء صعود سنغافورة إلى المركز الثالث هذا العام مقارنة بالمركز السادس العام الماضي بفضل زيادة الانتاجية لديها، ثم جاءت سويسرا في المركز الرابع تليها السويد في المركز الخامس ثم إسرائيل بالمركز السادس.
وبينما هبطت الولايات المتحدة للمركز التاسع مقارنة بالأعوام السابقة، صعدت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز الخامس عشر، لكنها جاءت بالمركز الثاني في فئة أنشطة براءات الاختراع، كما تم تصنيفها ضمن الخمسة الكبار في فئة كفاءة التعليم الجامعي.
أما بالنسبة للدول العربية، حققت الإمارات التصنيف الأفضل بين العرب محتلة المركز الرابع والأربعين، لتأتي تونس في المركز الثاني والخمسين، ثم السعودية في المركز الثالث والخمسين، وقطر بالمركز الخامس والخمسين.
واستطاعت كل من الجزائر ومصر الدخول للتصنيف الأخير وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث احتلت الجزائر المركز التاسع والأربعين بينما حققت مصر المركز الثامن والخمسين.
د.ب.ع أ.ج (د ب أ)
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
The Coatinc Company Holding GmbH
عُرف مؤخرا فقط أن "The Coatinc Company" هي أقدم شركة عائلية في ألمانيا. وتوصل المؤرخون إلى هذه النتيجة بعد فحص مستندات الشركة، التي تأسست سنة 1502. وكانت الشركة في البداية مجرد حدادة في مدينة سيغن ( تقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا). ولا يزال مقر الشركة الرئيسي يتواجد في نفس المدينة.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
William Prym Holding GmbH & Co. KG
رأت شركة "Prym" النور سنة 1530، وكان يُعتقد حتى ذلك الحين أنها أقدم شركة عائلية في البلاد، غير أنه يتحتم عليها الآن القبول بالمركز الثاني في قائمة أقدم الشركات في ألمانيا. ركزت شركة "Prym" في البداية على إنتاج الألواح والأسلاك، بيد أنها انتقلت سنة 1903 إلى إنتاج أدوات الخياطة. توظف الشركة حالياً حوالي 3330 شخصاً في جميع أنحاء العالم، وحققت في سنة 2018 حوالي 382 مليون يورو كأرباح.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Wiegand-Glas GmbH
تأسست شركة "Wiegand-Glas" سنة 1570 من موقع متواضع للغاية لإنتاج الزجاج. ورغم أن صناعة الزجاج كانت دائما محور اهتمام الشركة، إلاّ أنها قررت سنة 1997 توسيع أنشطتها لتشمل أيضاً العبوات البلاستيكية. وبلغت مبيعات الشركة في السنة الماضية (2018) حوالي 486 مليون يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
تنشط الشركات المصرفية الألمانية منذ القرن السادس عشر. ويعتبر بنك "Berenberg"، الذي تم تأسيسه في مدينة هامبورغ سنة 1590، ثاني أقدم بنك في العالم بعد "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Merck KGaA
تأسست شركة "Merck" سنة 1668 كصيدلية في مدينة دارمشتات، وتعتبر أقدم شركة كيميائية دوائية في العالم. ولا يجب الخلط بين هذه الشركة وبين الشركة الأمريكية، التي تحمل الاسم نفسه وكانت حتى عام 1917 جزءاً من الشركة الألمانية. ورغم أن الشركة الأمريكية أكبر بكثير الآن إلا أن شركة "Merck" الألمانية حققت سنة 2018 إيرادات بلغت حوالي 15 مليار يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
تأسست شركة "Meindl" في عام 1683 حينما تم افتتاح "بيتر مايندل" أحد أول متاجر صناعة الأحذية في ولاية بافاريا. ومنذ ذلك الحين، واصلت الأجيال التالية العمل بنجاح في هذا المجال. وتقدم هذه الشركة العائلية في ألمانيا مجموعة متنوعة من أحذية المشي عبر محلاتها في جميع أنحاء البلاد.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Harry Brot GmbH
كان المخبز البسيط بالقرب من مدينة هامبورغ، والذي يعود إلى سنة 1688 هو أصل سلسلة المخابز الكبيرة "هاري". ويتم الإقبال بشكل كبير على اقتناء منتجات هذه المخابر في كل ربوع البلاد. وتوظف هذه الشركة اليوم حوالي 4375 شخصاً وبلغت مبيعاتها سنة 2018 حوالي مليار يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Villeroy & Boch AG
تأسست شركة السيراميك "Villeroy & Boch" سنة 1748 على يد فرانسوا بوخ. بدأت الشركة في الأول بإنتاج الأواني المصنوعة من البورسلان، إلاّ أنها توسعت تدريجياً وأصبحت رائدة في مجال صناعة بعض الأدوات الخاصة بغرف الحمام والاستجمام وأدوات المائدة. حققت الشركة سنة 2018 مبيعات وصلت إلى 835 مليون يورو.
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شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
S. Siedle & Söhne OHG
شركة "Siedle"، والمعروفة اليوم بتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كانت مسبكاً عند تأسيسها سنة 1750. وفي سنة 1887 تحولت الشركة إلى خدمات الاتصال الهاتفي، من أجل التركيز على أنظمة الاتصالات الحديثة في المنازل أوائل القرن الـ 20. وتمكنت الشركة في السنة الماضية من تحقيق مبيعات وصلت إلى حوالي 88 مليون يورو. إعداد: كاترين ديليخان / ر.م