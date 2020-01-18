دول عربية على قائمة الدول الأكثر ابتكاراً لتصنيف 2020

حلت ألمانيا في المركز الأول على مؤشر بلومبرغ للابتكار لعام 2020، في حين جاءت كوريا في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث.

وكانت كوريا الجنوبية قد تصدرت قائمة الدول الأكثر ابتكارا في العالم على مدار السنوات الست الماضية، إلى أن أطاحت ألمانيا بها هذا العام. ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، فواحد من أسباب فقدان كوريا الجنوبية لعرش الابتكار هو التباطؤ النسبي في الإنتاجية لديها.

وانطلق مؤشر بلومبرغ للابتكار قبل ثماني سنوات ليضم 60 مركزا ويقوم على قياس معدلات الانفاق على البحث والتطوير والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة وقدرة اقتصادها على الابتكار.

ويرى كبير المحللين في شركة أي إن جي ألمانيا، كارستن برزيسكي أن أداء ألمانيا على مثل هذه المؤشرات "لايزال قويا وأفضل بكثير مما قد يشير إليه الضعف الاقتصادي الأخير"، على حد وصفه.

إلا أن برزيسكي اعتبر أن هناك عدة أسباب يجب ألا تجعل ألمانيا تشعر بالرضا عن نفسها بشأن ترتيبها حيث أن حوالي ثلث نفقات البحث والتطوير في ألمانيا مخصص لصناعة السيارات مما يعني أن حدوث "أي خلل أو ضعف طويل الأجل بهذا القطاع قد يلقي بثقله على قوة الابتكار".

وجاء صعود سنغافورة إلى المركز الثالث هذا العام مقارنة بالمركز السادس العام الماضي بفضل زيادة الانتاجية لديها، ثم جاءت سويسرا في المركز الرابع تليها السويد في المركز الخامس ثم إسرائيل بالمركز السادس.

وبينما هبطت الولايات المتحدة للمركز التاسع مقارنة بالأعوام السابقة، صعدت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز الخامس عشر، لكنها جاءت بالمركز الثاني في فئة أنشطة براءات الاختراع، كما تم تصنيفها ضمن الخمسة الكبار في فئة كفاءة التعليم الجامعي.

أما بالنسبة للدول العربية، حققت الإمارات التصنيف الأفضل بين العرب محتلة المركز الرابع والأربعين، لتأتي تونس في المركز الثاني والخمسين، ثم السعودية في المركز الثالث والخمسين، وقطر بالمركز الخامس والخمسين.

واستطاعت كل من الجزائر ومصر الدخول للتصنيف الأخير وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث احتلت الجزائر المركز التاسع والأربعين بينما حققت مصر المركز الثامن والخمسين.

د.ب.ع أ.ج (د ب أ)