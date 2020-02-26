 دول عربية تعمل على كبح عدوى كورونا والفيروس يتمدد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2020

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أخبار

دول عربية تعمل على كبح عدوى كورونا والفيروس يتمدد

مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ عتبة المئة ألف في العالم، يزايد عدد المصابين أيضا في دول عربية عدة، والتي تحاول كبح انتقال العدوى بالمزيد من إجراءات الوقاية وتحديد السفر.

تم إلغاء أو إرجاء فعاليات متعددة في أنحاء الإمارات فيما تقام أحداث أخرى مثل سباقات الخيل ومباريات كرة القدم في أماكن مغلقة دون جمهور.

تم إلغاء أو إرجاء فعاليات متعددة في أنحاء الإمارات فيما تقام أحداث أخرى مثل سباقات الخيل ومباريات كرة القدم في أماكن مغلقة دون جمهور.

قالت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت (السابع من آذار / مارس) إن عدد حالات  الإصابة بفيروس كورونالديها ارتفع من 30 إلى 45. وناشدت الإمارات المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج وقررت إغلاق جميع المدارس لمدة شهر اعتبارا من غد الأحد. وتم إلغاء أو إرجاء فعاليات متعددة في أنحاء البلد فيما تقام أحداث أخرى مثل سباقات الخيل ومباريات كرة القدم في أماكن مغلقة دون جمهور.

وانتشر الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين في ديسمبر كانون الأول، في منطقة الخليج وخارجها. ومعظم الحالات المصابة في دول الخليج لأشخاص سافروا إلى إيران أو خالطوا من سافروا إليها. يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في إيران وصل اليوم إلى 5823 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفيات بالفيروس من 124 إلى 145 حالة، بعد إعلان السلطات عن اكتشاف 1000 حالة عدوى  جديدة خلال يوم واحد..
 

مختارات

سوائل تعقيم اليدين تحتل الآن مكاناً متقدماً في قوائم التسوق، فالجميع يبحث عن طرق للوقاية من فيروس كورونا، فما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه المعقمات، وهل هي أكثر فاعلية حقاً من الماء والصابون؟ (27.02.2020)

ذكرت تقارير صحفية أن الكمامات الواقية قد نفدت بالكامل في عدة صيدلايات في أكثر من مدينة ألمانية، فهل تحمي هذه الكمامات بالفعل من الفيروس؟ علماء أجابوا على هذا السؤال وأوضحوا أفضل سبل الوقاية. (30.01.2020)

رشح وسعال وآلام في البلعوم ترافقها حمى، يبدو أنها أعراض الإنفلونزا، ويأمل الناس غالبا أن تكون نزلة برد عابرة، لكنها اليوم قد تكون إصابة بفيروس كورونا. الصعوبة تكمن في تشخيص سبب الإصابة هل هو فيروسي أم جرثومي. (06.03.2020)

يواصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، ومن ضمنها دول عربية وشرق أوسطية. فقد اكتُشفت إصابة ما لا يقل عن 2476 شخصا بالفيروس في منطقة الخليج، وخصوصا إيران، التي أودى المرض بحياة 77 شخصا فيها. (03.03.2020)

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم السبت عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني ، إن الحالة المصابة لأحد المواطنين القطريين ممن عادوا من إيران في الفترة الاخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله.

كما أعلنت الكويت اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61 بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، مؤكدة أن الحالات المكتشفة لغاية الآن مرتبطة جميعها بالسفر لإيران. وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

مصادر مطلعة بالطيران المدني المصري  أكدت إلغاء 11 رحلة طيران بين المطارات المصرية والكويت، وقالت المصادر إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في عدد الرحلات مع مصر بمعدل 76 رحلة طيران أسبوعيا. وأضافت المصادر أن هناك عددا من رحلات الطيران لم يتحدد قرار بشأن إلغائها، حيث سيقتصر سفرها على الركاب الكويتيين فقط دون نقل أية ركاب آخرين تنفيذا لقرار السلطات الكويتية .

وأغلقت السعودية حدودها البرية مع الإمارات والكويت والبحرين باستثناء الشاحنات التجارية كما قصرت رحلات الطيران القادمة من تلك الدول على ثلاثة من مطاراتها فحسب.

وفي الأراضي الفلسطينية، خلت شوارع مدينة بيت لحم تقريبا من المارة في حين نظم أفراد الشرطة الفلسطينية الذين وضعوا كمامات على أنوفهم دوريات بالمدينة، والتي تأثرت بشدة بحالة الطوارئ التي أُعلنت بسبب فيروس كورونا. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ التي ستستمر 30 يوما في الضفة الغربية بعد اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا في بيت لحم بين عمال الفنادق الذين يعتقد أن سائحين أجانب نقلوا لهم المرض.

متحدث باسم الحكومة الفلسطينية  أعلن اليوم السبت إنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ولم يرد تعليق من مسؤولين أمريكيين في المنطقة. وقال المتحدث إبراهيم ملحم لرويترز "هناك وفد أمريكي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق وهم لا زالوا موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي مثل باقي الأشخاص الموجودين".

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 19.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لكورونا، الأولى تخص شخصا من نفس عائلة 16 مصابا بالفيروس، في محافظة البليدة شمالي البلاد، والثانية تخص مهاجرا جزائريا عاد مؤخرا من دولة أوروبية ووفق الوزارة، فإن عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في البلاد ارتفع إلى 19 شخصا، بينهم إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، رويترز،  أ ف ب)

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    "دع القلق و شاهد نتفليكس!"

    شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    الرياضة الجماعية..عن بُعد

    ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا تصنع المليارديرات

    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    إجتماعات العمل في المنزل

    ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا و حيوان "الهامستر"

    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

    أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد


مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

تتأثر الأسواق المالية دائماً في أوقات الأزمات، حيث تنخفض أسهم البورصة بشكل كبير، مما يؤثر على أرباح الشركات المختلفة. و لكن حتى في ظل إجتياح حمى الخوف من فيروس كورونا العالم، نجد من يستفيدون من الوضع. فمن هم؟ (06.03.2020)  

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