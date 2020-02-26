دول عربية تعمل على كبح عدوى كورونا والفيروس يتمدد

قالت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت (السابع من آذار / مارس) إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونالديها ارتفع من 30 إلى 45. وناشدت الإمارات المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج وقررت إغلاق جميع المدارس لمدة شهر اعتبارا من غد الأحد. وتم إلغاء أو إرجاء فعاليات متعددة في أنحاء البلد فيما تقام أحداث أخرى مثل سباقات الخيل ومباريات كرة القدم في أماكن مغلقة دون جمهور.

وانتشر الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين في ديسمبر كانون الأول، في منطقة الخليج وخارجها. ومعظم الحالات المصابة في دول الخليج لأشخاص سافروا إلى إيران أو خالطوا من سافروا إليها. يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في إيران وصل اليوم إلى 5823 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفيات بالفيروس من 124 إلى 145 حالة، بعد إعلان السلطات عن اكتشاف 1000 حالة عدوى جديدة خلال يوم واحد..



من جهتها أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم السبت عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني ، إن الحالة المصابة لأحد المواطنين القطريين ممن عادوا من إيران في الفترة الاخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله.

كما أعلنت الكويت اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61 بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، مؤكدة أن الحالات المكتشفة لغاية الآن مرتبطة جميعها بالسفر لإيران. وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

مصادر مطلعة بالطيران المدني المصري أكدت إلغاء 11 رحلة طيران بين المطارات المصرية والكويت، وقالت المصادر إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في عدد الرحلات مع مصر بمعدل 76 رحلة طيران أسبوعيا. وأضافت المصادر أن هناك عددا من رحلات الطيران لم يتحدد قرار بشأن إلغائها، حيث سيقتصر سفرها على الركاب الكويتيين فقط دون نقل أية ركاب آخرين تنفيذا لقرار السلطات الكويتية .

وأغلقت السعودية حدودها البرية مع الإمارات والكويت والبحرين باستثناء الشاحنات التجارية كما قصرت رحلات الطيران القادمة من تلك الدول على ثلاثة من مطاراتها فحسب.

وفي الأراضي الفلسطينية، خلت شوارع مدينة بيت لحم تقريبا من المارة في حين نظم أفراد الشرطة الفلسطينية الذين وضعوا كمامات على أنوفهم دوريات بالمدينة، والتي تأثرت بشدة بحالة الطوارئ التي أُعلنت بسبب فيروس كورونا. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ التي ستستمر 30 يوما في الضفة الغربية بعد اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا في بيت لحم بين عمال الفنادق الذين يعتقد أن سائحين أجانب نقلوا لهم المرض.

متحدث باسم الحكومة الفلسطينية أعلن اليوم السبت إنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ولم يرد تعليق من مسؤولين أمريكيين في المنطقة. وقال المتحدث إبراهيم ملحم لرويترز "هناك وفد أمريكي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق وهم لا زالوا موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي مثل باقي الأشخاص الموجودين".

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 19.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لكورونا، الأولى تخص شخصا من نفس عائلة 16 مصابا بالفيروس، في محافظة البليدة شمالي البلاد، والثانية تخص مهاجرا جزائريا عاد مؤخرا من دولة أوروبية ووفق الوزارة، فإن عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في البلاد ارتفع إلى 19 شخصا، بينهم إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، رويترز، أ ف ب)