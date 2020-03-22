 دول عربية تسابق ″سرعة كورونا″ بإجراءات جديدة لوقف ارتفاع معدل الوفيات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دول عربية تسابق "سرعة كورونا" بإجراءات جديدة لوقف ارتفاع معدل الوفيات

تسابق الدول العربية الزمن لمواجهة انتشار كورونا، بإجراءات جديدة، في وقت ارتفعت فيه الإصابات والوفيات بشكل كبير ومؤشرات مقلقة من تجاوز نسبة الوفيات عربيا المعدل العالمي الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، وهو 3.4 في المائة.

تتزعم السعودية العالم العربي في عدد الإصابات

كورونا في السعودية

اتخذت دول عربية عديدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد أو لأجل مواجهة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وسط توقعات بآثار اقتصادية مدمرةوتداعيات اجتماعية خطيرة في أكثر من بلد.

ففي مصر، أعلن البنك المركزي المصري وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، موضحاً في بيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.

واستثنى هذا القرار السحب الذي تقوم به الشركات لأجل صرف مستحقات عامليها. ودعا البنك المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية والهاتف المحمول".

وفي الإمارات، قرّرت السلطات تمديد برنامج التعقيم الوطني للشوارع والمرافق العامة حتى يوم السبت المقبل، وهو البرنامج الذي يفرض على السكان البقاء في منازلهم من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة. كما أطلقت إدارات المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، منها تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر وإلغاء العديد من الغرامات.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم الأحد زيادة ساعات حظر التجول في البلاد، وهو الحظر الذي يبدأ من الثانية ظهرا من كل يوم حتى السابعة صباحا من اليوم التالي. ويشمل الحظر منع التجوال بين المدن وتقليص ساعات الدوام الرسمي بكافة الجهات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.

واتخذت الرياض خطوات جديدة،إذ أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن حزمة إجراءات احترازية، منها دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية  دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، وتوفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص.

ومن الإجراءات كذلك إعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل.

وأعلنت تونس أنها تعتمد إجراءات مرحلة الخطر الرابعة في محاولة لاستباق تداعيات المرحلة الثالثة من الخطر، وستتلقى تونس هبة مالية من الاتحاد الأوروبي قدرها 250 مليون يورو لمجابهة كورونا وتداعياتها، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية وبعثة الاتحاد الأوروبي، وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن منح المغرب مبلغ 450 مليون يورو للغرض ذاته. كما ستتلقى تونس قرضا بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي الجزائر، ألغت وزارة التربية الوطنية، كل الامتحانات المهنية للترقية ومسابقات توظيف الأساتذة والإداريين للموسم الدراسي المقبل، فضلاً عن تعليق إعلان نتائج الأساتذة الناجحين في الامتحان المهني للترقية في الرتب المستحدثة إلى تاريخ غير مسمى، حسب ما نشره موقع جريدة الشروق.

نسبة وفيات مقلقة 

وتتصدر السعودية قائمة الإصابات عربياً بحوالي 1200،تليها مصر بـ576، والعراق بـ547،  والبحرين بـ476، والإمارات بـ468، والجزائر  بـ454، ولبنان بـ438، والمغرب بـ437، وفق آخر الأرقام المقدمة من جامعة جون هوبكنز الأمريكية التي تنقل الأرقام عن مصادر رسمية.

غير أن نسبة الوفيات تختلف في الدول العربية، ومن أكبر الدول التي سجلت فيها وفيات قياساً لعدد الإصابات، المغرب بـ26 ، والعراق بـ42 ، والجزائر بـ29، ولبنان بـ30، فيما سجلت قطر أول وفاة في البلد، وتزيد نسبة الوفيات المسجلة في عدة بلدان عن معدل 3.4 في المائة، وهو المعدل العالمي، علما أن عدد الكشوفات المخبرية بالمنطقة العربية لا يزال متدنياً.

وتجاوز عدد الوفيات عالمياً 31 ألفاً، بينما تقترب الإصابات من 150 ألفاً، وتوجد الولايات المتحدة على رأس القائمة في عدد الإصابات بحوالي 125 ألف إصابة، وإيطاليا في عدد الوفيات بـ10 آلاف.

إ.ع/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • USA, Los Angeles: 92. Oscarverleihung im Dolby Theatre - Tom Hanks und Rita Wilson (picture-alliance/AP/J. Strauss)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

  • Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire/C. Jackson)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

    حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز

    في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو

    أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الأمير ألبير الثاني

    أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    السياسي الألماني فريدريش ميرتس

    أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم

    أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه

    رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت

    أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثلة البريطانية إنديرا فارما

    أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    كريستوفر هيفغو

    فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون

    في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد


مختارات

رغم كورونا.. توتر جديد بين قطر والبحرين بسبب إجلاء عالقين  

هل يفكك فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي ويقضي على حلم الوحدة العربية؟

هل فشل الاتحاد الأوروبي عند أول اختبار له منذ نشأته؟ سؤال يتردد حالياً على إثر انتشار كورونا في أوروبا وما نجم عن ذلك من انكفاء داخلي للدول الأعضاء وانحسار روح التضامن فيما بينها. وهل ينعكس ذلك على "حلم" الوحدة العربية؟ (27.03.2020)  

أوروبا وأمريكا تصارعان كورونا وروسيا تغلق حدودها

تعيش أوروبا والولايات المتحدة أوقاتاً عصيبة في مواجهة جائحة كورونا، التي خلفت نحو 28 ألف وفاة في جميع أنحاء العالم، في وقت بدأت ووهان التي انتشر منها الوباء تخرج تدريجياً من العزل التام. أما روسيا فلجأت إلى إغلاق حدودها. (28.03.2020)  

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

تتوالى الأخبار عن مشاهير الفن والسياسة والرياضة الذين يعلنون إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الإجتماعي، مطالبين متابعيهم بالإلتزام بإجراءات الوقاية والحرص على الآخرين. (26.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

BG Coronakrise | vorher - nachher | Irak Flughafen Najaf

هكذا تسبّب كورونا في انقطاع السبل بمسافرين عرب عبر العالم 22.03.2020

آلاف المسافرين العرب الذين توجهوا للسياحة خارج بلدانهم وجدوا أنفسهم يقضون أيامهم في الشوارع أو صاروا مهددين بذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. DW عربية تحدثت إلى اثنين منهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  