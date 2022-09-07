 دول عربية تحذر نتفليكس من بث محتوى ″يتعارض مع القيم الإسلامية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.09.2022

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دول عربية تحذر نتفليكس من بث محتوى "يتعارض مع القيم الإسلامية"

اتهمت السعودية ودول الخليج منصة نتفليكس ببث محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية" وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يتم إزالة المحتوى "المخالف". ومصر تكشف عن "قواعد تنظيمية" ملزمة بـ"أعراف وقيم المجتمع".

لوغو نتفليكس بتاريخ يوليو 2022

الإمارات ودول إسلامية أخرى سبق وحظرت فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" بسبب عرضه شخصيتين بينهما علاقة مثلية.

بعد اتهام السعودية ودول خليجية لمنصة نتفليكس ببث محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية"، كشف المجلس الأعلى للإعلام في مصر في بيان صادر اليوم الأربعاء (السابع من سبتمبر/أيلول 2022) عن "قواعد تنظيمية" ستلزم منصات نتفليكس وديزني بلاس بـ"الأعراف والقيم المجتمعية للدولة" كما تسمح باتخاذ "الإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".

وكانت هيئة تنظيم الإعلام في السعودية قد قالت إن دول الخليج العربية طالبت نتفليكس، عملاق البث الأمريكي بحذف محتوى يعتبر مسيئا "للقيم الإسلامية والمجتمعية" في المنطقة. ولم تحدد الهيئة المحتوى ولكنها أشارت إلى أنه تضمن محتوى يستهدف الأطفال.

وعرضت قناة الإخبارية الحكومية السعودية، في برنامج يناقش هذه القضية، مقاطع رسوم متحركة غير واضحة تظهر على ما يبدو عناق فتاتين. وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومقرها الرياض إن هذا المحتوى انتهك اللوائح الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت. وأضافت دون الخوض في تفاصيل أنه إذا استمرت نتفليكس في بث المحتوى فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا مشابها بشأن محتوى نتفليكس قائلة إنها ستتابع ما تبثه المنصة في الأيام المقبلة وتقيّم التزامها بضوابط البث في البلاد. وحظرت الإمارات ودول إسلامية أخرى في وقت سابق من هذا العام عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" الذي أنتجته شركتا والت ديزني وبيكسار في دور السينما بسبب عرضه شخصيتين بينهما علاقة مثلية.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب)

 

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