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دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب، ومناشدات في المغرب لإجلاء الطلاب العالقين، وطلاب أفارقة يتحدثون عن تمييز تعرضوا له.
يجد أكثر من عشرة آلاف طالب عربي، بينهم العديد من المغاربة والمصريين، أنفسهم عالقين في أوكرانيا على وقع الغزو الروسي، فيما تطرح إعادتهم الى أوطانهم معضلة لحكوماتهم التي يفتقر بعضها الى تمثيل دبلوماسي في كييف.
يتواصل لليوم السابع على التوالي الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة في عدة محاور. سياسيا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين الغزو ويطالب روسيا "بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".
روسيا وأوكرانيا هما من أكبر موردي القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها السودان ومصر ولبنان واليمن، وقد يجد مواطنو هذه الدول صعوبة قريباً في توفير الخبز على طاولة الطعام بسبب توقف محتمل لإمدادات القمح.
يُلقي الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على أول زيارة يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إسرائيل منذ تسلمه منصبه. بيد أنه وإلى جانب هذا الملف يريد الجانب الإسرائيلي أن يبحث مع شولتس موضوعا آخر يحظى بأهمية لديه.
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