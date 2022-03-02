 دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب | DW الأخبار | DW | 02.03.2022

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دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب

دول عربية تبدأ بإجلاء الطلاب من أوكرانيا بسبب الحرب، ومناشدات في المغرب لإجلاء الطلاب العالقين، وطلاب أفارقة يتحدثون عن تمييز تعرضوا له.

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