دول تهب لمساعدة تونس باللقاحات.. والغنوشي مصاب بالفيروس رغم التطعيم

وصلت إلى تونس طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس كوفيد ـ 19 مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب التونسي لدعم الجهود الطبية في البلاد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء (13 تموز/يوليو 2021) .

وتسببت الأزمة الصحية في تونس في وفيات تفوق المئة في المتوسط يوميا وإصابات قياسية منذ أكثر من أسبوعين بلغت أقصاها نحو 10 آلاف إصابة في يوم واحد. وتشهد المستشفيات العمومية ضغطا كبيرا حيث بلغت في معظمها طاقة استيعابها القصوى وسط نقص كبير في الأكسجين والمستلزمات الطبية وأسرة الإنعاش.

وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية أن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وتمر "بوضع صعب".

واليوم الثلاثاء أعلن مصدر في رئاسة البرلمان التونسي إصابة راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية بعدوى فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة البرلمان ماهر المذيوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن راشد الغنوشي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو في وضع صحي جيد ويخضع إلى التحاليل الطبية. وتابع المذيوب إن رئيس البرلمان يتابع أعمال المجلس عن بعد وترأس عصر اليوم الثلاثاء اجتماعا للمكتب.

وكان الغنوشي تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ نيسان/أبريل الماضي كباقي كبار المسؤولين في الدولة.

مليون جرعة من فرنسا

وستزود فرنسا تونس بأكثر من مليون جرعة لقاح في الأسابيع المقبلة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم. ووعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد نظيره التونسي عثمان الجرندي في اتصال هاتفي "بتعزيز مساعداته بشكل عاجل لدعم تونس في حملة التطعيم"، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه.

كما وعدت الخارجية الفرنسية بـ "إيصال أول هبة فرنسية فورية تشمل 324 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا" عبر آلية كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، إضافة إلى "تزويدها ب800 ألف جرعة لقاح إضافية في الأسابيع المقبلة"، بينها 300 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح جونسون أحادي الجرعة.

وستزود فرنسا تونس كذلك بـ "اللوازم الصحية الأساسية، ولا سيما أجهزة إنتاج الأكسجين الطبي وأسرة الإنعاش"، بالإضافة إلى المعدات التي تم تسليمها بالفعل في 3 حزيران/يونيو، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس.

لقاح صيني من الجزائر

ومن الجارة الجزائر تسلمت تونس اليوم الثلاثاء شحنة من اللقاحات الممنوحة بواقع 250 ألف جرعة لدعم جهودها في احتواء الوضع الوبائي الدقيق الذي تمر به البلاد.

ووصلت الإمدادات من لقاح سينوفاك الصيني بالإضافة إلى تجهيزات ومستلزمات طبية عبر طائرتين أرسلتهما الجزائر اليوم. كما أرسلت عبر البر شاحنات محملة بالأكسجين.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)