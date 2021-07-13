دول تهب لمساعدة تونس باللقاحات.. والغنوشي مصاب بالفيروس رغم التطعيم

وصلت إلى تونس طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس كوفيد ـ 19 مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب التونسي لدعم الجهود الطبية في البلاد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء (13 تموز/يوليو 2021) .
وتسببت الأزمة الصحية في تونس في وفيات تفوق المئة في المتوسط يوميا وإصابات قياسية منذ أكثر من أسبوعين بلغت أقصاها نحو 10 آلاف إصابة في يوم واحد. وتشهد المستشفيات العمومية ضغطا كبيرا حيث بلغت في معظمها طاقة استيعابها القصوى وسط نقص كبير في الأكسجين والمستلزمات الطبية وأسرة الإنعاش.
وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية أن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وتمر "بوضع صعب".
واليوم الثلاثاء أعلن مصدر في رئاسة البرلمان التونسي إصابة راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية بعدوى فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة البرلمان ماهر المذيوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن راشد الغنوشي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو في وضع صحي جيد ويخضع إلى التحاليل الطبية. وتابع المذيوب إن رئيس البرلمان يتابع أعمال المجلس عن بعد وترأس عصر اليوم الثلاثاء اجتماعا للمكتب.
وكان الغنوشي تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ نيسان/أبريل الماضي كباقي كبار المسؤولين في الدولة.
مليون جرعة من فرنسا
وستزود فرنسا تونس بأكثر من مليون جرعة لقاح في الأسابيع المقبلة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم. ووعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد نظيره التونسي عثمان الجرندي في اتصال هاتفي "بتعزيز مساعداته بشكل عاجل لدعم تونس في حملة التطعيم"، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه.
كما وعدت الخارجية الفرنسية بـ "إيصال أول هبة فرنسية فورية تشمل 324 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا" عبر آلية كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، إضافة إلى "تزويدها ب800 ألف جرعة لقاح إضافية في الأسابيع المقبلة"، بينها 300 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح جونسون أحادي الجرعة.
وستزود فرنسا تونس كذلك بـ "اللوازم الصحية الأساسية، ولا سيما أجهزة إنتاج الأكسجين الطبي وأسرة الإنعاش"، بالإضافة إلى المعدات التي تم تسليمها بالفعل في 3 حزيران/يونيو، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس.
لقاح صيني من الجزائر
ومن الجارة الجزائر تسلمت تونس اليوم الثلاثاء شحنة من اللقاحات الممنوحة بواقع 250 ألف جرعة لدعم جهودها في احتواء الوضع الوبائي الدقيق الذي تمر به البلاد.
ووصلت الإمدادات من لقاح سينوفاك الصيني بالإضافة إلى تجهيزات ومستلزمات طبية عبر طائرتين أرسلتهما الجزائر اليوم. كما أرسلت عبر البر شاحنات محملة بالأكسجين.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات
تشهد تونس ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات بفايروس كورونا. ففي الأسبوع الماضي فقط، تم الإبلاغ يوميا عن 3500 ـ 4000 إصابة جديدة، بما في ذلك رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي الذي تم تأكيد إصابته. وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران) و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
حظر التجول والإغلاق
مددت الحكومة التونسية مؤخرا ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وقد فرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد - منذ أكتوبر 2020. وفرضت الحكومة إغلاقات على المدن والولايات التي سجلت نسبة إصابات كبيرة كما هو الحال هنا في مدينة منوبة في الشمال الشرقي. كما شهدت ولايات باجة وسليانة (شمال غرب) وزغوان (شمال) والقيروان.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
القيروان مغلقة
تقع القيروان على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة تونس العاصمة. ويوجد في المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة حاليا واحد من أعلى معدلات الإصابة بأكثر من 400 إصابة لكل 000 100 نسمة. الساحة أمام المسجد عادة ما تكون مليئة بالناس والحركة. لكن القيروان مغلقة حاليا وتذكرنا بمدن الأشباح.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
العيادات الخارجية
ولا يزال عدد قليل فقط من الباعة المتجولين وبعض المحلات التجارية تستقبل الزبائن. فيما تقف سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد لنقل المصابين بالفايروس إلى مستشفيات القيروان التي أصبحت تواجه عبئا طبيا متزايدا مع ارتفاع أعداد الإصابات. وتم فتح عيادات خارجية لتسع الأعداد المتزايدة.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
إنشاء مناطق عزل خاصة
ومع ارتفاع معدل الإصابات، تحاول المستشفيات التونسية توفير أجنحة خاصة أو أماكن معزولة لاستقبال مرضى كورونا وذلك منعا لانتشار العدوى بين المرضى. وحذر أطباء في مستشفيات داخلية من أن وضع النظام الصحي مهدد بالانهيار بسبب النقص الشديد في أسرة الإنعاش والأكسجين.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
نقص في أعداد العاملين في الرعاية الصحية
وأصيب بعض الأطباء وبعض أطقم التمريض بالفايروس، ما أدى إلى نقص في أعداد العاملين في الرعاية الصحية. وتعاني المستشفيات من ضغط شديد ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى في معظم الولايات، وفق بيانات وزارة الصحة.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
ارتفاع عدد الوفيات
وفاقت نسبة الضغط على الأسرّة التي توفر الأكسجين 73 % وعلى أسرّة الإنعاش 89 % في المستشفيات الحكومية في كامل البلاد، وبلغ معدل الوفيات اليومي خلال الأسبوع الفائت 83 وفاة، حسب وزارة الصحة. وقامت السلطات الصحية بتوزيع المرضى بين المستشفيات المكتظة في بعض المناطق وأقامت مستشفيات ميدانية. معدل الوفيات اليومي الناتج عن الفايروس بلغ من 8ـ 10 يوميا.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
متحور "دلتا"
تم حتى الآن رصد 18 حالة إصابة بمتحور دلتا في تونس، وهو ما أثار القلق في الأوساط الصحية. سبع من هذه الإصابات موجودة في القيروان، منهم أطفال، فيما تتوزع الإصابات الأخرى بالمتحور، شديد العدوى، عل كامل التراب التونسي.
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تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"
حملة التطعيم البطيئة
تواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها، فمن بين حوالي 11.5 مليون نسمة في البلاد، لم يتم تطعيم سوى أقل بقليل من 1.8 مليون شخص حتى الآن، وحصل 500,000 منهم على حماية كاملة من التطعيم، وفقا لوزارة الصحة التونسية. (ديانا الهودلي/ علاء جمعة)