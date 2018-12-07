 دول تدعو رعاياها في فرنسا إلى توخي الحذر عشية احتجاجات السبت | أخبار | DW | 07.12.2018

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أخبار

دول تدعو رعاياها في فرنسا إلى توخي الحذر عشية احتجاجات السبت

دعت دول أجنبية رعاياها في فرنسا إلى توخي الحذر نظرا لاحتمال اندلاع أعمال عنف خلال احتجاجات مقررة يوم السبت خصوصا في باريس، وطلبت منهم البقاء بعيدا.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (picture-alliance/AP Photo/K. Zihnioglu)

ضمن مخاوف من تفاقم الوضع يوم السبت في فرنسا، أصدرت السفارة الأميركية في باريس اليوم الجمعة (السابع من كانون الأول/ يناير 2018) تحذيرا يوضح بالتفصيل المكان المتوقع للاحتجاجات في باريس السبت. وأفاد بيان السفارة "قد تتحول التظاهرات إلى أعمال عنف تؤدي إلى أضرار في الممتلكات"، مشيرا إلى أن "رد الشرطة قد يكون عبر استخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع". وينصح هذا التحذير الأميركيين بتجنب الحشود ونقل السيارات بعيدا من الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مسيرات.

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 بدورها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان من تحول احتجاجات السبت إلى أعمال عنف، وأضاف البيان "قد يواجه سائقو السيارات الذين يعبرون فرنسا أيضا تأخيراً أو عوائق سببها المتظاهرون في أكشاك رسوم الطرق السريعة".

 من جهتها، نصحت بلجيكا رعاياها بتأجيل أي رحلات إلى باريس إذا كان ذلك ممكنا. أما إذا كانوا في باريس، فعليهم تجنب المواقع السياحية وترك أي سيارات في مواقف تحت الأرض. ونصحتهم بـ "عدم التدخل في أي نقاشات (...) لا تقاوموا الشرطة".

 كما نصحت وزارة الخارجية الإسبانية رعاياها في باريس بمتابعة التغطية الإخبارية والفرار من المواجهات، في حال وجودهم وسط العنف، يجب عليهم الابتعاد في أسرع وقت دون التوقف لالتقاط صور. وطلبت البرتغال من مواطنيها في باريس عدم الخروج إذا تمكنوا من ذلك.

 وحذرت السلطات الهولندية والألمانية والإيطالية والتركية من احتمال وقوع أعمال عنف، خصوصا في باريس، ونصحت رعاياها بالابتعاد من التظاهرات.

 ونهاية هذا الأسبوع، سينتشر نحو ثمانية آلاف من عناصر الشرطة في باريس، أي أكثر بخمسة آلاف من نهاية الأسبوع الماضي.

 وبين الدول العربية، دعت وزارة الخارجية الأردنية الرعايا "المقيمين والزائرين لباريس، في ضوء استمرار التظاهرات التي تشهدها بعض مناطق المدينة، إلى "ضرورة الابتعاد من مناطق التظاهرات وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم". كما دعت السعودية والإمارات والبحرين من خلال سفاراتها في باريس رعاياها إلى ضرورة توخي الحذر.

م.م/ ع.ج ( ا ف ب)

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    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

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  • Zitat Emmanuel Macron ARA

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  • Frankreich Präsidentschaftswahl Marine Le Pen (picture-alliance/dpa/O. Corsan)

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  • ENF Tagung in Koblenz (Reuters/W.Rattay)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

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  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وقام ماكرون بحملة مع حركته "إلى الإمام" التي أسسها تحت شعار التجديد السياسي مع خط مؤيد للفكرة الأوروبية وبرنامج ليبرالي سواء في الاقتصاد أو المسائل الاجتماعية. وتقوم عقيدته على "فرنسا منفتحة في أوروبا تحمي".

  • Frankreich Nach den Präsidentschaftswahlen in Paris (DW/B. Riegert)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ماكرون المصرفي السابق هو في الواقع يتبنى مبادئ "الأخلاقية السياسية" وقد أطلق تصريحا بقي ماثلا في الأذهان: "اللاجئون هم بشر مبدعون وقادرون على المقاومة". وامتدح سياسة اللجوء التي تبنتها أنغيلا ميركل، فقد أنقذت بتصرفها كرامة أوروبا، على حد تعبيره.

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    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

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ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

فاز الوسطي إيمانويل ماكرون مساء الأحد السابع من مايو/ أيار 2017 بالانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام منافسته مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف، ليصبح في سن الـ 39 عاما أصغر رئيس منتخب لفرنسا. (07.05.2017)  

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