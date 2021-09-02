دول تتجه نحو"التطعيم المعزِّز" وهذه هي الفئات المستهدفة!

عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يرتفع مرة أخرى في العديد من البلدان حول العالم. بالإضافة إلى متحور دلتا واسع الانتشار الآن، تنتشر متحورات أخرى مثيرة للقلق مثل متحور "لامبدا"،
والسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت مؤخراً و اسمها "مو". وفق منظمة الصحة العالمية، يمكن لهذه السلالة الجديدة تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من السلالات السابقة، الأمر الذي يثير الجدول حول مسألة "التطعيم المعزِّز"، فهل هو ضروري؟
نادرا ما تحدث اختراقات التطعيم، ولكن تقارير تحدثت بشكل متكرر عن تسجيل حالات اختراق للتطعيم، ما يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يصابون أيضاً بالعدوى. في ألمانيا وحدها، وفقًا لمعهد روبرت كوخ (RKI)، تم تسجيل 13.360 حالة اختراق للتطعيم من بين حوالي 48 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل بحلول منتصف أغسطس/ آب الماضي.
لهذا قررت دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية منح جميع مواطنيها التطعيم الثالث، أو ما يسمى بـ "الجرعة المنشطة" الثالثة من لقاح فيروس كورونا، عندها فقط سيتم اعتبار الشخص محصناً بالكامل ضد فيروس كورونا في المستقبل.
من ناحية أخرى، تريد البلدان الغنية الأخرى في البداية أن تقتصر الجرعة الثالثة من لقاح كوروناعلى الأشخاص المعرضين للخطر، مثل كبار السن أو المرضى الذين تقل المناعة لديهم، بسبب أدوية معينة مثل أدوية علاج السرطان.
وتريد ألمانيا في البداية إعادة تطعيم الأشخاص المعرضين للخطر فقط. لكن لا يوجد حتى الآن نهج موحد لهذه العملية في ألمانيا، ولم تقدم اللجنة الدائمة للتطعيم (Stiko) توصية ملزمة في بداية سبتمبر /أيلول. ولكن في العديد من الولايات الألمانية ، يتم تقديم التطعيم المناسب بلقاح كورونا في مراكز الرعاية أو مراكز رعاية كبار السن، عادةً بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة وكذلك الأشخاص المسننين الذين يحتاجون إلى الرعاية المنزلية في ألمانيا على الجرعة الثالثة، لأنهم أكثر عرضة لخطر انخفاض الحماية بعد التطعيم.
وبسبب بطء سير حملة التطعيم في جميع أنحاء العالم، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وقف التطعيم بجرعة ثالثة حتى يتم تطعيم ما لا يقل عن عشرة في المائة من السكان في كل دولة في العالم ضد فيروس كورونا.
ألكسندر فرويند/ إ.م
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك