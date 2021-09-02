دول تتجه نحو"التطعيم المعزِّز" وهذه هي الفئات المستهدفة!

عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يرتفع مرة أخرى في العديد من البلدان حول العالم. بالإضافة إلى متحور دلتا واسع الانتشار الآن، تنتشر متحورات أخرى مثيرة للقلق مثل متحور "لامبدا"،

والسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت مؤخراً و اسمها "مو". وفق منظمة الصحة العالمية، يمكن لهذه السلالة الجديدة تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من السلالات السابقة، الأمر الذي يثير الجدول حول مسألة "التطعيم المعزِّز"، فهل هو ضروري؟

نادرا ما تحدث اختراقات التطعيم، ولكن تقارير تحدثت بشكل متكرر عن تسجيل حالات اختراق للتطعيم، ما يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يصابون أيضاً بالعدوى. في ألمانيا وحدها، وفقًا لمعهد روبرت كوخ (RKI)، تم تسجيل 13.360 حالة اختراق للتطعيم من بين حوالي 48 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل بحلول منتصف أغسطس/ آب الماضي.

لهذا قررت دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية منح جميع مواطنيها التطعيم الثالث، أو ما يسمى بـ "الجرعة المنشطة" الثالثة من لقاح فيروس كورونا، عندها فقط سيتم اعتبار الشخص محصناً بالكامل ضد فيروس كورونا في المستقبل.

من ناحية أخرى، تريد البلدان الغنية الأخرى في البداية أن تقتصر الجرعة الثالثة من لقاح كوروناعلى الأشخاص المعرضين للخطر، مثل كبار السن أو المرضى الذين تقل المناعة لديهم، بسبب أدوية معينة مثل أدوية علاج السرطان.

وتريد ألمانيا في البداية إعادة تطعيم الأشخاص المعرضين للخطر فقط. لكن لا يوجد حتى الآن نهج موحد لهذه العملية في ألمانيا، ولم تقدم اللجنة الدائمة للتطعيم (Stiko) توصية ملزمة في بداية سبتمبر /أيلول. ولكن في العديد من الولايات الألمانية ، يتم تقديم التطعيم المناسب بلقاح كورونا في مراكز الرعاية أو مراكز رعاية كبار السن، عادةً بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة وكذلك الأشخاص المسننين الذين يحتاجون إلى الرعاية المنزلية في ألمانيا على الجرعة الثالثة، لأنهم أكثر عرضة لخطر انخفاض الحماية بعد التطعيم.

وبسبب بطء سير حملة التطعيم في جميع أنحاء العالم، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وقف التطعيم بجرعة ثالثة حتى يتم تطعيم ما لا يقل عن عشرة في المائة من السكان في كل دولة في العالم ضد فيروس كورونا.

ألكسندر فرويند/ إ.م