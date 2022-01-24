 دول الناتو ترسل تعزيزات إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا | DW الأخبار | DW | 28.01.2022

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DW الأخبار

دول الناتو ترسل تعزيزات إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا

أعلنت دول في حلف الناتو عن ارسال تعزيزات عسكرية تشمل قطع بحرية ومقاتلات إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا. يأتي هذا في ظل التصعيد والمخاوف من إقدام موسكو على غزو أوكرانيا. لكن هل تكفي هذه التعزيزات؟

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