دول الناتو ترسل تعزيزات إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا

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أعلنت دول في حلف الناتو عن ارسال تعزيزات عسكرية تشمل قطع بحرية ومقاتلات إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا. يأتي هذا في ظل التصعيد والمخاوف من إقدام موسكو على غزو أوكرانيا. لكن هل تكفي هذه التعزيزات؟
يتواصل التنسيق الأمريكي الأوروبي بشأن التعامل مع الوضع عند الحدود الروسية الأوكرانية وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي محتمل لأكرانيا وتأني أوروبي. وموسكو تعتبر إرسال الناتو تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تصعيدا للتوتر
كرر الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ماكرون مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا بشأن الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا أن الاتصال "أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد".
تبنى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء محادثات مع الكرملين كوسيلة لتهدئة الأزمة بين موسكو وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قالا إن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا هاجمت أوكرانيا.
رغم وصفها بأنها صريحة وجوهرية، إلا أن المحادثات التي جمعت بين روسيا والولايات المتحدة حول التصعيد في أوكرانيا لم تؤد إلى خلاصات، وسط مخاوف من هجوم موسكو على كييف.
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