دول الناتو ترسل تعزيزات إلى الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا

موسكو تتوعد الغرب بـ"أخطر العواقب".. والناتو يرفض مطالب روسية

رغم وصفها بأنها صريحة وجوهرية، إلا أن المحادثات التي جمعت بين روسيا والولايات المتحدة حول التصعيد في أوكرانيا لم تؤد إلى خلاصات، وسط مخاوف من هجوم موسكو على كييف.