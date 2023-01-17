 دول البلطيق تدعو برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.01.2023

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دول البلطيق تدعو برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.

دبابة ليوبارد الألمانية خلال مناورات في الشتاء (أرشيف)

دبابة ليوبارد الألمانية خلال مناورات في الشتاء (أرشيف)

دعا وزراء خارجية دول البلطيق، ألمانيا إلى تسليم دبابات "ليوبارد" إلى كييف، بعد يوم من عدم التزام برلين بتلك المسألة، في تجمع للدول المؤيدة لأوكرانيا.

مختارات

عشية لقاء مجموعة الاتصال الأوكرانية بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لتنسيق تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، حازت النقاشات الدائرة حول تردد برلين في الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد على اهتمام الصحف الأوروبية.

منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تصاعدت التوترات في المجال الجوي فوق بحر البلطيق بين قوات الناتو وروسيا. وفي أول حادثة من نوعها، "اعترضت" مقاتلة روسية طائرة استطلاع ألمانية بالقرب من كالينينغراد، بحسب الجيش الروسي.

ينتقد بعض المدونين الروس القيادة العسكرية لموسكو بشكل علني، فيما تتم ملاحقة المعارضين للحرب. فكيف يمكن تفسير ذلك في روسيا؟ هل هم مجرد جزء من لعبة سياسية؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وهل يتجرؤون على انتقاد "رأس السمكة"؟

وذكر وزير خارجية لاتفيا، ادجارز رينكيفيكس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الوزراء "يطالبون ألمانيا بتزويد أوكرانيا الآن  بدبابات ليوبارد. هذا ضروري لوقف العدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا بسرعة".

وأضاف أن نداءه صدر أيضا، نيابة عن نظرائه من استونيا وليتوانيا. وتابع أن "ألمانيا بوصفها القوة الأوروبية الرئيسية، لديها مسؤولية خاصة في هذا الصدد".

وعلى الرغم من الضغط الواسع من قبل أوكرانيا والدول المتحالفة معها، لم تتخذ الحكومة الألمانية بعد قرارا، حول تسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.

وترفض برلين حتى الآن اتخاذ إجراء أحادي الجانب، مصرة على أنها يمكنها القيام بذلك فقط، بالتنسيق مع حلفائها، على الرغم من تزايد  الدعوات محليا وخارجيا، لتقديم أسلحة أكثر حداثة وأثقل لكييف المحاصرة.

وإلى جانب مسألة الدبابات الألمانية، أعلن حلفاء غربيون آخرون، الذين حضروا الاجتماع، في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، أيضا عن المزيد من الدعم لأوكرانيا وأعلنوا عن المزيد من شحنات الأسلحة. جاءت تلك الالتزامات، بعد ضغط من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قال "الحرب التي بدأتها روسيا، لا تسمح بأي تأخيرات".

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هجوم مضاد في الربيع؟

وقال المسؤول الثالث في البنتاغون كولين كال هذا الأسبوع للصحافة إن القوات الروسية "تتحصن وتحفر خنادق وتنصب دفاعات مضادة للدروع وتزرع ألغاما. إنها تحاول جاهدة تحصين خط الجبهة". وأشار إلى أن التقدم في ساحة المعركة يقاس الآن بمئات الأمتار والهدف هو السماح لأوكرانيا "بتغيير دينامية الدفاعات غير المتحركة هذه عبر منحها القدرة على إطلاق النار والمناورة باستخدام المزيد من القوات المؤللة".

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الجمعة إن واشنطن تتوقّع أن تشن أوكرانيا هجوما مضادا في الربيع، فيما أكدت الولايات المتحدة ودول أخرى أخيرا أنها ستمنح كييف عددا كبيرا من الدبابات التي يمكنها أن تؤدي دورا مهما في تقدم محتمل.

تعهدّت واشنطن الخميس الإفراج عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل 59 عربة مصفحة من طراز برادلي، تضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا الطراز تم التعهد بها في السادس من كانون الثاني/يناير، و90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر.

من جهتها، وعدت ألمانيا بتسليم كييف 40 مركبة مصفحة من طراز ماردر فيما قالت فرنسا إنها ستقدّم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC. واستجابت بريطانيا لمطالبة كييف بدبابات ثقيلة بالموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز تشالنجر.

وأشار جان جنتيله وهو ضابط أميركي سابق ومؤرخ في مركز "راند" للبحوث إلى أن هذه المركبات يمكنها منح الجيش الأوكراني "قوة ضاربة مدرعة كبيرة" قد تسمح لكييف "بمحاولة شن هجوم (...) مشابه للمكاسب (الميدانية) التي حققتها في خاركيف الخريف الماضي".

ويختلف الدور الذي تؤديه الدبابات في ساحة المعركة: يمكن الدبابات الثقيلة أن تقود الهجوم وأن تستهدف على الأرجح بنيران دبابات مواجهة، فيما تكون ناقلات الجند المصفحة أكثر قدرة على توصيل أفراد من سلاح المشاة للسيطرة على مدينة.

وقال مارك كانسيان وهو ضابط متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية ومستشار كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه في حين أن هذه المركبات المصفحة الموجهة إلى كييف لديها قدرة دفاعية، فإن الهجوم هو الهدف الأساسي من إرسالها. وأضاف "أعتقد أن (هذه الهبات الغربية) تركّز خصوصا على هجوم أوكراني يتوقعه الجميع... في وقت لاحق هذا الشتاء".

وفيما تدفقت التعهدات بتقديم دبابات، أعربت الولايات المتحدة عن تردّدها في تسليم أوكرانيا دبابات من طراز أبرامز بسبب صعوبة صيانتها والتدريب على استخدامها، في حين رفضت ألمانيا حتى الآن تقديم دبابات ليوبارد.

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهبات الأخيرة لكنه حذّر من أنه لن يكون هناك "بديل" عن تقديم الغرب دبابات ثقيلة لكييف.

وأشار كانسيان إلى أن الأمر سيتطلّب عددا كبيرا من الدبابات لإحداث فرق حقيقي في ساحة المعركة، لكن هذه الشحنات رغم عددها القليل قد يكون لها تأثير كبير، بالإضافة إلى قيمة رمزية لزيلينسكي.

وبالإضافة إلى المساعدات المادية الأمريكية، هناك برنامج تدريبي حديث للقوات الأوكرانية سيدرب بموجبه 500 جندي شهريا.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الجمعة إن الجيش الأوكراني يحتاج إلى تدريب جيد جدا على استخدام هذا العتاد حتى يكلل الهجوم بالنجاح. وتابع "إذا أخذنا في الاعتبار الطقس والميدان... نرى أن هناك نافذة ضيقة نسبيا" لتحقيق ذلك مشيرا إلى أنها ستكون مهمة "صعبة للغاية".

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: خالد سلامة


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