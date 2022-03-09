 دول الاتحاد الأوروبي تعسى إلى ملء منشآت الغاز بحلول فصل الشتاء | DW الأخبار | DW | 28.06.2022

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DW الأخبار

دول الاتحاد الأوروبي تعسى إلى ملء منشآت الغاز بحلول فصل الشتاء

تحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التغلب على أزمة التراجع الحاد في امدادات الغاز الروسي. وتتمثل المحاولات في الدعم المتبادل وتسريع وتيرة الطاقة المتجددة وملء منشآت تخزين الغاز بسرعة قبل الشتاء.

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