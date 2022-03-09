دول الاتحاد الأوروبي تعسى إلى ملء منشآت الغاز بحلول فصل الشتاء

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تحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التغلب على أزمة التراجع الحاد في امدادات الغاز الروسي. وتتمثل المحاولات في الدعم المتبادل وتسريع وتيرة الطاقة المتجددة وملء منشآت تخزين الغاز بسرعة قبل الشتاء.
تعهد القادة الأوروبيون في بروكسل بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في مجال الطاقة على روسيا التي خفضت شحنات الغاز مثيرة مخاوف من "شتاء صعب".
قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني إن بلاده قد تلجأ إلى إغلاق بعض القطاعات الصناعية خاصة قبيل فصل الشتاء في حالة استمرار نقص إمدادات الغاز، وذلك في أعقاب تراجع إمدادات الغاز الروسي لألمانيا.
دخلت ألمانيا مستوى الإنذار من النقص في الغاز، ومع عزمها على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، يحتدم الجدل بشأن تأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية. خبراء يحذرون من عقبات هذا التوجه على أكبر اقتصاد أوروبي.
يعتقد خبراء ومحللون أن الخطوة التالية في صراع الغرب مع بوتين هي المقاطعة الكاملة لمصادر الطاقة الروسية، خاصة وأنه من المتوقع أن يفرض بوتين حظراً على تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا. فهل تعلن أوروبا "حالة الحرب الاقتصادية"؟
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