دول أوروبية توافق على استقبال مهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر

قال كبير مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (23 أغسطس / آب 2019) إن ست دول أعضاء في الاتحاد ستستقبل 356 مهاجراً يستقلون سفينة الإنقاذ أوشن فايكنج .

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديمتريس أفراموبولوس على تويتر "نرحب بالتوصل إلى حل لمشكلة الأشخاص الموجودين على متن أوشن فايكنج وأنهم جميعاً سيعاد توطينهم":

وأشاد أفراموبولوس بمالطا لسماحها برسو السفينة ونزول المهاجرين منها، مضيفاً أن الدول التي وافقت على استقبالهم هي فرنسا وألمانيا ورومانيا ولوكسمبورج والبرتغال وأيرلندا.

من جانبه، أكد رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، أنه "لن يبقى أي من المهاجرين في مالطا".

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن بلاده ستستقبل 150 مهاجراً من الموجودين على متن السفينة التي ترفع علم النرويج وعددهم 356.

وتقطعت السبل بالمهاجرين لمدة أسبوعين تقريباً منذ أن انتشلتهم السفينة من البحر، وذلك انتظاراً للموافقة على دخولها لأحد الموانئ بعد أن رفضت مالطا استقبالها في البداية، كما رفضت إيطاليا الرد على طلبات لاستقبال المهاجرين.

ع.ح./ح.ز.(د.ب.أ، رويترز)