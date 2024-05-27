دول أوروبية تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

تريد عدة دول في الاتحاد الأوروبي، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة "إرهابية". يعتمد هذا الجهد على حكم محكمة في دوسلدورف الألمانية أدان وكالة حكومية إيرانية بمحاولة إحراق كنيس يهودي. التصنيف يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

تسعى عدة دول بالاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، إلى تصنيف الحرس الثوري في إيران كمنظمة "إرهابية" استنادا على حكم قضائي ألماني، حسبما ذكر دبلوماسيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.

وطلبت ألمانيا، من بين دول أخرى، من المسؤولين القانونيين بالاتحاد الأوروبي، فحص حكم صادر عن محكمة في مدينة دوسلدورف الألمانية وجد أن وكالة حكومية إيرانية كانت مسؤولة عن محاولة شن هجوم لإحراق كنيس يهوديبشكل متعمد.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبيلوكالة الأنباء الألمانية إن المنظومة القانونية في الاتحاد أكدت أن الحكم يمكن أن يكون كافيا. وعلمت الوكالة بشأن هذه الخطوة على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي أعقاب تحليل المنظومة القانونية في الاتحاد، تؤيد عدة دول في الاتحاد الأوروبي الآن فكرة البدء في اتخاذ الخطوات الإجرائية الضرورية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد تحدثت كثيرا في الماضي عن تأييدها لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أغلبية من بين دول الاتحاد الـ27 تؤيد هذه الخطوة، نظرا لأن قرارات الاتحاد الأوروبي يجب أن تتخذ بالإجماع.

يذكر أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي كان يشكل تحديا حتى اليوم نظرا لأنه ينبغي أن تتم محاكمة الحرس الثوري أولا أمام سلطة وطنية بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)