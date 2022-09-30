 دول ″أوبك بلس″ تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات | مسائية DW | DW | 05.10.2022

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مسائية DW

دول "أوبك بلس" تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات

بعد قرار دول تحالف "أوبك بلس" خفض إنتاجها النفطي بمقدور مليوني برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل.. غضب في واشنطن وارتياح في موسكو.. كيف سترد إدارة بايدن؟ وماذا يعني هذا القرار لسوق الطاقة العالمية؟

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FILE - This Saturday, Sept. 10, 2011 file photo shows an oil rig near the town of Usinsk, 1500 km (930 miles) northeast of Moscow, Russia. Russia and Saudi Arabia said Monday May 15, 2017, they want to extend oil production cuts through the first quarter of 2018, in a move the two major producers say would support the market price. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)

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The logo of the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is seen at the organization's headquarter on the eve of the 164th OPEC meeting in Vienna, Austria on December 3, 2013. Iran will immediately export more crude oil once sanctions are lifted in the wake of the international deal to roll back its nuclear programme, the country's oil minister said. Immediately we can return to full export capacity of four million barrels per day, Iran Oil Minister Bijan Zanganeh told reporters ahead of OPEC's meeting on oil production in Vienna. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP via Getty Images)

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Russland, Sergej Lawrow empfängt afrikanische Botschafter in Moskau MOSCOW, RUSSIA - MAY 25, 2022: Russia s Foreign Minister Sergei Lavrov attends a diplomatic reception for heads of African diplomatic missions accredited in Russia, held at the Reception House of the Russian Foreign Ministry to mark Africa Day. Mikhail Tereshchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS132A47

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