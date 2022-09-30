دول "أوبك بلس" تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات

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بعد قرار دول تحالف "أوبك بلس" خفض إنتاجها النفطي بمقدور مليوني برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل.. غضب في واشنطن وارتياح في موسكو.. كيف سترد إدارة بايدن؟ وماذا يعني هذا القرار لسوق الطاقة العالمية؟
رغم ضغوط واشنطن لزيارة إنتاج النفط، يتجه تحالف "أوبك بلس"، الذي يضم السعودية وروسيا أيضًا، إلى إجراء "أكبر خفض للإنتاج منذ بدء جائحة كورونا"، في قرار "من المرجح أن يثير ذلك غضب إدارة بايدن قبل الانتخابات" النصفية.
أخيرا وبعد انتظار قررت الدول الأعضاء في "أوبك بلس" تسريع وتيرة إنتاج النفط تلبية للدعوات الملحة للغربيين، سيما عقب الحظر الأوروبي شبه الكلي للنفط الروسي وتزايد المخاوف من حدوث نقص في الأسواق العالمية.
مصادر خليجية تكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السعودية وإجراء محادثات مع نظرائه الخليجيين. الزيارة تأتي غداة فرض حظر أوروبي شبه كامل على النفط الروسي، وعشية أوبك +.
يرى خبراء أن زيادة انتاج النفط الليبي لن يساعد فقط على خفض أسعار الوقود في العالم، بل أيضا على عودة الاستقرار إلى البلاد التي تعاني التناحر والانقسامات بعد سقوط نظام معمر القذافي، فأي دور فعلي يمكن للنفط الليبي لعبه؟
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