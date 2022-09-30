دول "أوبك بلس" تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات

رغم التناحر السياسي.. هل يحل النفط الليبي أزمة الوقود في العالم؟

يرى خبراء أن زيادة انتاج النفط الليبي لن يساعد فقط على خفض أسعار الوقود في العالم، بل أيضا على عودة الاستقرار إلى البلاد التي تعاني التناحر والانقسامات بعد سقوط نظام معمر القذافي، فأي دور فعلي يمكن للنفط الليبي لعبه؟