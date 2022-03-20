دوغفون: هاتف ذكي مخصص للكلاب

طرد كلب بايدن من البيت الأبيض لأسباب أمنية!

اضطر البيت الأبيض لإخراج كلبي عائلة الرئيس بايدن، "شامب" و "ميجور"، وإعادتهما إلى منزل العائلة بسبب حادث مثير وٌصف بـ"الخطير وتصرفات عدوانية" صدرت من كلب بايدن بالتبني "ميجور"، الذي كان أول كلب بالتبني يدخل البيت الأبيض.