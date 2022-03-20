دوغفون: هاتف ذكي مخصص للكلاب

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إذا كان لديك كلب فقد تشعر بالذنب بسبب غيابك عن المنزل ساعات طويلة. باحثة من جامعة غلاسكو وجدت الحل. فعبر دوغفون بإمكان الحيوانات الاتصال بأصحابها.
نعت أسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن فقدان كلبها الأليف "تشامب"، أحد كلبين من فصيلة "جيرمان شيبرد" وقالت الأسرة بتأثر واضح "لقد رافقنا في أكثر أيامنا سعادة وأكثرها حزنا، كان يشعر بكل أحاسيسنا وعواطفنا غير المنطوقة".
اضطر البيت الأبيض لإخراج كلبي عائلة الرئيس بايدن، "شامب" و "ميجور"، وإعادتهما إلى منزل العائلة بسبب حادث مثير وٌصف بـ"الخطير وتصرفات عدوانية" صدرت من كلب بايدن بالتبني "ميجور"، الذي كان أول كلب بالتبني يدخل البيت الأبيض.
كلبة وفية لم تتحمل ابتعاد صاحبها عنها، فقررت اللحاق به إلى المستشفى وانتظاره هناك ستة أيام بلياليها حتى خروجه من المستشفى. هنا تفاصيل القصة.
يواجه الآباء معضلة طلب أطفالهم المستمر لاقتناء حيوانات أليفة. إذا ما قررت شراء حيوان أليف، فأيهم أفضل لأسرتك؟ وما هو الحيوان المناسب للفئات العمرية المختلفة؟ نحن نساعدك في ذلك
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