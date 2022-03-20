 دوغفون: هاتف ذكي مخصص للكلاب | يوروماكس | DW | 27.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

دوغفون: هاتف ذكي مخصص للكلاب

إذا كان لديك كلب فقد تشعر بالذنب بسبب غيابك عن المنزل ساعات طويلة. باحثة من جامعة غلاسكو وجدت الحل. فعبر دوغفون بإمكان الحيوانات الاتصال بأصحابها.

مشاهدة الفيديو 03:26

المزيد من المركز الإعلامي

(©DW) Euromaxx, Trüffel, Provence, Jaumard, Hund, Pilz, Kulinarik, Frankreich

صيد الكمأة في بروفانس 20.03.2022

(©DW) Euromaxx, Las Fallas, Valencia, Frühling, Figuren, Mascletá, Streetart, Dulk, Antonio Segura

فنان الشارع دولك في مهرجان "لاس فالاس" 20.03.2022

(©DW) Euromaxx, Berlin Fashion Week, Mode, Ukraine, Krieg, Jean Gritsfeldt, Solidarität

أسبوع الموضة في برلين: تضامن مع أوكرانيا 20.03.2022

die Sendung Euromaxx

صور مذهلة لأسراب الطيور 13.03.2022

المزيد يوروماكس

Magazin Euromaxx vom 26.03.2022 EMXD Whisky

ويسكي مصنوع من الحنطة السوداء 27.03.2022

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - برلين للموضة والتضامن مع أوكرانيا 20.03.2022

(©DW) Euromaxx, Alex Diehl, Musik, Solidarität, Krieg, Ukraine, JKLN, Ensemble Polynushka

أليكس ديهل: رسالة سلام موسيقية 20.03.2022

EMXE201128_001_AzorenReise_01R_frame_385 (©DW) Stichwort: Naturwunder Azoren, Hendrik Welling

عجائب الطبيعة في جزر الأزور 20.03.2022

اقرأ أيضا

First Lady Jill Biden streichelt Schäferhund «Champ». Nach vier tierlosen Jahren im Weißen Haus unter Präsident Trump haben dort nach dem Amtsantritt von Nachfolger Biden wieder zwei Hunde ein Zuhause gefunden. «Champ» und «Major» seien am Sonntag (24.01.2021) zur First Family gestoßen, teilte der Sprecher von First Lady J. Biden, M. LaRosa, dem Sender CNN mit. +++ dpa-Bildfunk +++

"سنفتقده".. أسرة الرئيس بايدن تنعي بحزن وفاة كلبها "تشامب" 20.06.2021

نعت أسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن فقدان كلبها الأليف "تشامب"، أحد كلبين من فصيلة "جيرمان شيبرد" وقالت الأسرة بتأثر واضح "لقد رافقنا في أكثر أيامنا سعادة وأكثرها حزنا، كان يشعر بكل أحاسيسنا وعواطفنا غير المنطوقة".

February 9, 2021 - Washington, D.C., USA - President Joe Biden poses with the Biden family dogs Champ and Major Tuesday, Feb. 9, 2021, in the Oval Office of the . Washington USA - ZUMAz03_ 20210209_sha_z03_265 Copyright: xWhitexHousex

طرد كلب بايدن من البيت الأبيض لأسباب أمنية! 09.03.2021

اضطر البيت الأبيض لإخراج كلبي عائلة الرئيس بايدن، "شامب" و "ميجور"، وإعادتهما إلى منزل العائلة بسبب حادث مثير وٌصف بـ"الخطير وتصرفات عدوانية" صدرت من كلب بايدن بالتبني "ميجور"، الذي كان أول كلب بالتبني يدخل البيت الأبيض.

A beautiful sleeping golden Labrador retriever on green grass outdoor in summer

كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى ستة أيام حتى خروجه 23.01.2021

كلبة وفية لم تتحمل ابتعاد صاحبها عنها، فقررت اللحاق به إلى المستشفى وانتظاره هناك ستة أيام بلياليها حتى خروجه من المستشفى. هنا تفاصيل القصة.

Mother holding baby (2-5 months) and playing with dog, Mutter mit Baby (2-5 Monate) und das Spielen mit Hund | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

نصائح لاختيار الحيوان الأليف المناسب لطفلك! 21.09.2020

يواجه الآباء معضلة طلب أطفالهم المستمر لاقتناء حيوانات أليفة. إذا ما قررت شراء حيوان أليف، فأيهم أفضل لأسرتك؟ وما هو الحيوان المناسب للفئات العمرية المختلفة؟ نحن نساعدك في ذلك