دوسلدورف - صحفيون يتعرضون للاعتداء خلال مظاهرة ضد قانون "التجمع"

تعرض صحفيون لهجوم من الشرطة اليوم السبت (26 يونيو/ حزيران 2021) خلال تغطيتهم لمظاهرة وسط مدينة دوسلدورف الألمانية احتجاجا على قانون التجمع المزمع إصداره في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.

وأفاد مصور لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أنه تعرض للضرب عدة مرات بهراوة من قبل أحد أفراد الشرطة. وأضاف المصور أن زميلا واحدا له على الأقل تعرض أيضا للاعتداء.

وكان بعض المتظاهرين أشعلوا ألعابا نارية قبل هجوم الشرطة. وقال متحدث باسم شرطة دوسلدورف إنه كانت هناك دواع عديدة للتدخل.

وفي وقت لاحق أعلنت متحدثة باسم الشرطة عن تقديم شكوى جنائية ضد الشرطي للاشتباه في تسببه في إصابة جسدية لصحفي خلال عمله.

واحتجت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على الاعتداء العنيف على موظفيها وغيرهم من الصحفيين. ووصف رئيس تحرير الوكالة، سفين غوسمان، ما حدث بأنه "هجوم غير مقبول على حرية الصحافة". وفي رسالة إلى وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا، هربرت رويل، طالب رئيس تحرير الوكالة بتوضيح كامل لملابسات ما حدث في دوسلدورف.

والمظاهرة التي شهدتها مدينة دوسلورف اليوم كانت قد دعا لها تحالف يسمى "أوقفوا قانون التجمع بولاية شمال الراين ويستفاليا وحافظوا على الحقوق الأساسية". وشاركت فيها مجموعات ومنظمات يسارية التوجه، وأيضا مجموعات أكبر من مشجعي كرة القدم من مدينتي كولونيا ودوسلدورف.

وقدرت متحدثة باسم المنظمين للمظاهرة عدد المشاركين بعد ظهر اليوم بحوالي ستة آلاف شخص، بينما لم تقدم الشرطة أية معلومات عن العدد. واستمرت المظاهرة عبر مدينة دوسلدورف حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم السبت.

هـ.د/ ص.ش (د ب أ)