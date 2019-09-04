 دور ميسي الخفي في ″مسلسل نيمار″ | عالم الرياضة | DW | 12.09.2019

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عالم الرياضة

دور ميسي الخفي في "مسلسل نيمار"

قيل الكثيرعن إجهاض صفقة البرازيلي نيمار إلى برشلونة التي انهارات قبيل ساعات من اقفال الميركاتو الصيفي. ومما قيل إن ميسي لعب دورا أساسيا وراء الكواليس. فماذا حدث بالضبط؟

Fußball Spanien Sevilla v Barcelona Neymar und Messi (picture-alliance/AP Photo/M. Morenatti)

فشل صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة، كانت المسلسل الدرامي الذي سيطر على فترة الانتقالات الصيفية بامتياز. وبعد انتهاء الميركاتو ظهرت الوجوه التي لعبت أدوار البطولة وعلى رأسها ليوناردو مدير باريس سان جيرمان، إلى جانب والد نيمار ومدير أعماله الذي أعلن الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2019)، أن عودة ابنه إلى الكاتالوني لا تزال على نار حامية رغم انتهاء الميركاتو .

مختارات

يشعر نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي بخيبة أمل كبيرة بعد فشل صفقة انتقال نيمار دا سيلفا إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. النجم الأرجنتيني راقب عن كثب كل محاولات برشلونة في الأسابيع الأخيرة لضم نيمار. (03.09.2019)

يزداد التشويق في مسلسل نيمار وبرشلونة الذي يلعب فيه دور البطولة المطلقة نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد أن تحول عثمان ديمبلي إلى وجه العقدة في حبكة هذا المسلسل الدرامي. (30.08.2019)

مشاعر كبيرة رافقت اللغط حول انتقال النجم البرازيلي نيمار: خيبة أمل ميسي، بكاء نيمار نفسه، غضب جماهير الناديين. لكن غضب الخليفي كان مختلفاً، فكيف أراد التصرف مع نيمار إثر إبداء رغبته بالعودة إلى برشلونة؟ (04.09.2019)

غير أن المتابعين لهذا المسلسل يجزمون أيضا على الدور الخفي والحاسم الذي قام به ويقوم به نجم نجوم البارسا، ليونيل ميسي، لإتمام الصفقة. العديد من التقارير الإعلامية تؤكد على أن البرغوث هو من عرض فكرة استعادة نيمار إلى صفوف "البلوغرانا"، بل ودفع بإدارة ناديه لمجاراة إصرار باريس سان جيرمان نادي نيمار الحالي، المقرب جدا من ميسي.

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نجوم كرة القدم على أنستغرام

وتمّت بالفعل مواجهة ميسي بالأمر وسؤاله عما إذا كان قد لعب أي دور وراء الكواليس بهذا الخصوص. النجم الأرجنتيني يرد وفق ما نقل عنه موقع "le10sport" الفرنسي الخميس، نافيا بشكل قاطع أي تدخل له في الصفقة. وحسب ميسي فإن الكثير "قيل حوله وحول هذه الصفقة بالذات. بالطبع تحدثنا في الأمر عندما علمت باحتمالية عودة نيمار"، يقول ميسي موضحا أنه "أعطى تقييمه للأمر سواء ما يتعلق بسلبياته أو ايجابياته"، ولكن وهذا الأهم بالنسبة: "لم نقل يوما إنه من الضروري التعاقد معه (نيمار)، أو حاولنا فرض أي شيء. قدمنا رأينا كما كان الأمر بالنسبة لغريزمان أو أي لاعب آخر انضم أو لم ينضم" إلى صفوف الفريق.

يذكر أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلت اليوم الخميس، عن مصادر من النادي الفرنسي، بأنه "من المستحيل انتقال نيمار في الميركاتو الشتوي" القادم، ما يعني أن مسلسل نيمار سيضاف إليه جزء طالما اللاعب البرازيلي مصر على الرحيل. 

و.ب 

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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