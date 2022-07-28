دور فصيلة الدم في الإصابة بكورونا

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ما الدور الذي تلعبه فصيلة الدم في الإصابة بعدوى كورونا؟ تشير دراسات من جميع أنحاء العالم إلى أن فصيلة الدم O هي في الواقع أقل عرضة للإصابة بها، من فصائل الدم الأخرى. لكن لماذا هذا؟
قد تحمي القهوة من عدوى كورونا؛ هذا ما تقدمه النتائج الأولى لتجربة معملية في جامعة ياكوبس في مدينة بريمن. وربط العلماء بين شرب قهوة الفلترة العادية الموجودة في كل بيت وبين احتمالية الإصابة بالعدوى ووجدوا نتائج مثيرة.
وجدت دراسة دنماركية حديثة أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزيد في السنة التي تلي الإصابة بفيروس كورونا. بيد أن خبراء ألمان يرون أن دور كوفيد-19 هنا هو إظهار أعراض مرض موجود قبل الإصابة بالفيروس.
ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن حوالي 4500 شخص في ألمانيا توفوا هذا الصيف نتيجة للحرارة الشديدة. وفي سياق منفصل، ذكر المعهد أن ألمانيا سجلت اليوم الجمعة تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
مع اقتراب فصل الشتاء يزداد القلق من الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع توقع الخبراء موجات عدوى جديدة هذا الشتاء. وهو ما دفع إلى طرح لقاحات جديدة مضادة لأوميكرون على شكل جرع تعزيزية ضد متحورات فيروس كورونا.
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