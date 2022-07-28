 دور فصيلة الدم في الإصابة بكورونا | صحتك بين يديك | DW | 16.12.2022

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صحتك بين يديك

دور فصيلة الدم في الإصابة بكورونا

ما الدور الذي تلعبه فصيلة الدم في الإصابة بعدوى كورونا؟ تشير دراسات من جميع أنحاء العالم إلى أن فصيلة الدم O هي في الواقع أقل عرضة للإصابة بها، من فصائل الدم الأخرى. لكن لماذا هذا؟

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