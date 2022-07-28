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دور فصيلة الدم في الإصابة بكورونا

ما الدور الذي تلعبه فصيلة الدم في الإصابة بعدوى كورونا؟ تشير دراسات من جميع أنحاء العالم إلى أن فصيلة الدم O هي في الواقع أقل عرضة للإصابة بها، من فصائل الدم الأخرى. لكن لماذا هذا؟