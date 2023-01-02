دور المساعدين الأذكياء في جمع البيانات

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غالبًا ما يحصل أي شخص يتصل بـ Siri أو Celia أو Alexa على إجابات مفاجئة من المساعدين الأذكياء لشركات الإنترنت وفي بعض الأحيان يكشف عن بيانات شخصية للغاية.
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.
قال باحثون أمضوا وقتًا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي إن مشاعر الكراهية والعنصرية لدى المستخدمين انتقلت إلى هذا العالم الجديد بسبب شركة فشلت في الحد من السلوك السيء على شبكتها الاجتماعية.
سبع ساعات حبس فيها مليارات المستخدمين في العالم أنفاسهم مع توقف خدمات شركة فيسبوك العملاقة. الأزمة فتحت أبواباً لتساؤلات حول مدى تغلغل الشركة في الحياة اليومية للناس في ظل تسريبات مقلقة عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.
أعرب 14 مدعياً عاماً أمريكياً عن قلقهم "البالغ" بشأن اتهامات لفيسبوك حول إعفاء بعض المستخدمين البارزين من قواعدها، طالبين من الشركة توضيح فيما إذا كان "ناشرو المعلومات الخاطئة" حول لقاحات كورونا من بين أولئك المستخدمين.
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