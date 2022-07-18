 دور المساعدين الأذكياء في جمع البيانات | كليك | DW | 18.07.2022

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كليك

دور المساعدين الأذكياء في جمع البيانات

غالبًا ما يحصل أي شخص يتصل بـ Siri أو Celia أو Alexa على إجابات مفاجئة من المساعدين الأذكياء لشركات الإنترنت وفي بعض الأحيان يكشف عن بيانات شخصية للغاية.

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