 دور المؤسسات الدولية في الإصلاح ومحاربة الفساد | العراق اليوم | DW | 08.07.2022

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العراق اليوم

دور المؤسسات الدولية في الإصلاح ومحاربة الفساد

قال رئيس الحكومة العراقية: أن الجهود الإصلاحية التي تبنتها حكومته بدأت تؤتي ثمارها، وأشاد بدور البنك الدولي في دعم التوجهات الإصلاحية. كيف يمكن أن تساهم المؤسسات الدولية في الإصلاح ومحاربة الفساد في العراق؟

الاستماع للتقرير الصوتي 60:00

دور المؤسسات الدولية في الإصلاح ومحاربة الفساد

ضيف الحوارالأول:
- د. عبد الحميد الصائح: كاتب وباحث سياسي 

 

الحوار الثاني:

ما سر نجاح المهاجرين العراقيين؟
بعد استقالة وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، تم تعيين ناظم الزهاوي الذي كان وزيرا للتعليم خلفا. الزهاوي ابن لاجئ عراقي كردي أتى إلى بريطانيا وهو طفل. فما سر نجاحه وغيره من المهاجرين العراقيين وخاصة في بريطانيا؟
ضيف الحوار:
- حسن حسين: كاتب وصحافي متابع لشؤون الهجرة والاندماج 
 

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