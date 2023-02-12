دور الشجيرات في حماية البيئة

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تؤمّن الأسيجة النباتية للحدائق بيئة ملائمة للحيوانات وتمتص الكثير من ثاني أكسيد الكربون. في حلقة اليوم سنتعرف على فوائد تلك الأسوار الخضراء المنتشرة حول العديد من المنازل.
فيما يعد تقديم الورود من الأمور المتعارفة عليها في عيد الحب، فإن الكثير من الأزهار المقطوفة تكون ملوثة بمبيدات وتستنزف الكثير من المياه والطاقة. حركة "الزهور البطئية" تعتمد على زهور محلية صديقة للبيئة وحتى في فصل الشتاء.
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر، يواصل مغردون ومدونون الحديث عن عمليات مكثفة لقطع الأشجار وإزالة للمساحات الخضراء في القاهرة ومدن أخرى. فما حقيقة ذلك؟ وما هو رد الجهات الحكومية؟
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