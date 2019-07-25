 دور ألمانيا الحائر في سوريا | سياسة واقتصاد | DW | 07.09.2019

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سياسة واقتصاد

دور ألمانيا الحائر في سوريا

ما هو الدور الذي يمكن لألمانيا لعبه في استقرار سوريا على الصعد العسكرية والإنسانية والدبلوماسية؟ هذا ما ينبغي على البرلمان الألماني البت به عندما تنتهي قريبا فترة تفويض الجيش الألماني بمهام متعددة هناك.

Jordanien Al Azraq von der Leyen bei deutschen Soldaten (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

ينتهي تفويض ألمانيا في الحرب على "داعش"، ما لم يتم تمديده، في 31 تشرين الأول/ اكتوبر من العام الجاري، وهو أمر يثير التوتر بين أطراف ائتلاف حكومة أنغيلا ميركل. التفويض الذي بدأ في عام 2015، يهدف إلى المساعدة في القضاء على ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسوريا، وذلك كجزء من ائتلاف الراغبين في الحرب على داعش. مؤخرا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظيم "داعش" قد جرى إضعافه إلى حدٍ كبير، لكن لم يتم القضاء عليه.

حزب ميركل المسيحي الديمقراطي يرغب بوضوح في الاستمرار بالمهمة، ويبدو أن يورغن هارد، المسؤول البرلماني عن السياسة الخارجية في الحزب مقتنع بأن "جميع مكونات التفويض القائم حالياً مفيدة وضرورية".

رغم ذلك، فإنّ شريك ائتلاف ميركل الأكبر في الحكومة، وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يبدو مقتنعاً بالأمر. وكانت النائبة سيمتي مولر ضمن الوفد الذي رافق وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور (الحزب المسيحي الديمقراطي) خلال زيارتها الأخيرة إلى الأردن والعراق حيث دافعت عن تمديد المهمة.

Irak Kurdistan AKK bei Peschmerga Training (Getty Images/AFP/S. Hamed)

منذ سنوات تقوم القوات الالمانية بتدريب قوات البيشمركة في كردستان العراق على مهام مختلفة

وفي حديث مع DW  قالت مولر بأنها وعلى الرغم من اعتقادها  أنّ الاستطلاع الجوي التكتيكي "مساهمة ذات مغزى"، فأن "هناك وعدٌ قدمته وزيرة الدفاع السابقة أورزولا فون دير لاين إلى البرلمان بإنهاء التفويض.

أما يورغن تريتين من حزب الخضر المعارض فيعتبر داعش تهديدا جدياً، في ظل حقيقة أن 1000 مواطن ألماني قد هاجروا إلى سوريا والمناطق المحيطة بها للقتال في صفوف التنظيم، ومع ذلك يرفض تريتين المهمة بشكل مبدأي بقوله: "انها لا تجري وفقا للقانون الدولي، إنه ائتلاف الراغبين ويعملون منتهكين سيادة دولة أخرى دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" كما أعلن في حديث إلى DW .

إعادة تقييم الاحتياجات

حالياً، يساهم الجيش الألماني بطائرات استطلاع تستطيع إرسال صور مفصّلة عن وقائع تجري على الأرض، كما يمكنها المساهمة بإمدادات الوقود جوا، والقيام بعمليات الرصد الجوي والحصول على المعلومات الخاصة بتغيير القطعات لمواضعها، ويجري كل ذلك بالتنسيق مع لاعبين فاعلين آخرين في التحالف. كما تقوم ألمانيا بأنشطة لتدريب القطعات العراقية.

وبهذا الخصوص تؤكد مولر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن العراق يرغب قبل كل شيء في تركيز الجانب الألماني على "المساعدة في بناء المدارس والمستشفيات والجسور والشوارع، ولكن مع قليل من الدعم العسكري".

وبما أن كل المهام العسكرية الألمانية ينبغي أن تحصل على موافقة البرلمان (بوندستاغ)، فإن هذا بحد ذاته يستلزم حسب مولر نقاشاً حول "مدى حاجة العراق"، وفيما إذا كان الدعم العسكري له أمرا ملحا، وفي حال نعم، ما هو حجم الدعم المطلوب.

Deutschland Bundestagsabgeordneter Jürgen Trittin (Getty Images/A. Berry)

يورغن تريتن من حزب الخضر الألماني المعارض يرفض القيام بنشاط عسكري أجنبي في دولة ذات سيادة دون تفويض أممي

لفتة تجاه ترامب

تفويض الجيش الألماني الذي سيُبقي الساسة الألمان منشغلين لأشهر مقبلة ليس محصوراً في الأراضي العراقية، فعمليات الاستطلاع والإمداد بالطاقة جوا تجري في أجواء سوريا وهي جزء من المهمة.

وطبقا لمجلة دير شبيغل الاسبوعية فإنّ الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا تمديد المهمة قبل بضعة أشهر. كما طالبت واشنطن بحضور عسكري ألماني على الأراضي السورية، فيما تخطط إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لسحب القوات الأمريكية من ذلك البلد.

وسارعت ألمانيا إلى رفض هذا الطلب، لكنّ تمديد مهمة الحرب على "داعش" ما زال أمرا مطروحا على الطاولة. ويعتبر أندريه بانك المدير التنفيذي لمعهد غيغا "دراسات الشرق الأوسط" ومقره هامبورغ أن التمديد في حال حصل فإن الأمر لن يكون أكثر من "لفتة إضافية تجاه الأمريكيين"، لأن الحضور العسكري الألماني ليس له مغزى يذكر في "شرق أوسط جرت عسكرته على أية حال".

مساعدات على طريق صعب التوازن

وعلاوة على مساهمتها العسكرية في المنطقة، تمنح ألمانيا منذ عام 2012 مساعدات إنسانية، وطبقا لإحصاءات صدرت مؤخرا عن وزارة الخارجية الألمانية، فقد قدمت برلين نحو 3 مليارات يورو كمساعدات ذهبت إلى سوريا والدول المجاورة لها، وخاصة لبنان والأردن وتركيا.

في عام 2018 وحده ضخت 622 مليون يورو في المساعدات الانسانية فحسب، لتكون بذلك الدولة المانحة الثانية الأكبر في المنطقة بعد الولايات المتحدة.

Dr. André Bank, Nahost-Experte und Senior Research Fellow (Privat)

أندريه بانك المدير التنفيذي لمعهد غيغا: دور هام يمكن لألمانيا لعبه في تحقيق استقرار سوريا مستقبلا

وحين يتعلق الأمر بالسياسة في سوريا، تواجه ألمانيا موقفاً صعباً في الداخل. ويقول بانك إن علاقاتها بسوريا أقوى بكثير من علاقات سائر الدول الاوربية بهذا البلد، ويعود هذا، ليس للعدد الكبير من اللاجئين السوريين في ألمانيا فحسب، بل يعود أيضا إلى وجود الجاليتين الكردية والتركية في ألمانيا، مبيناً بالقول" وهكذا فحين تتخذ ألمانيا موقفاً قوياً أحادي الجانب، سيترتب عليه تداعيات داخلية في البلد" معتبراً أن هذا واحداً من أسباب "إحجام ألمانيا عن اتخاذ مواقف صدامية تجاه القضية"

ألمانيا كوسيط ؟

في هذا السياق أعربت مولر في حديثها مع DW  عن رغبتها في رؤية ألمانيا كوسيط في الصراع السوري. ورغم أنّ هذا من غير المرجح ما دام اللاعبون الدوليون والإقليميون الفاعلون في الصراع يقولون كلمتهم، كما يبين خبير شؤون الشرق الأوسط أندري بانك، فإن الخبير يرى أنّ بوسع ألمانيا رغم ذلك لعب دورٍ هامٍ في تسهيل التقارب" المؤدي لإعادة الاستقرار إلى سوريا".

مختارات

شكك حزب الخضر الألماني في جدوى مهام القوات الألمانية في سوريا وأفغانستان بعد الكشف عن خطط إدارة ترامب بسحب قواتها من هناك. بينما أعرب مفوض المستشارة ميركل للشؤون الأمريكية عن انزعاجه من خطط سحب واشنطن قواتها من سوريا. (22.12.2018)

يعتزم حلف شمال الأطلسي دعم الحرب ضد تنظيم "داعش" بطائرات المراقبة التابعة للحلف، وكذلك بنشر جنود من الجيش الألماني. ومن المقرر أن تتمركز طائرات نظام الإنذار والمراقبة الألماني المحمول جوا "أواكس" في قاعدة قونية بتركيا. (15.10.2016)

ويمضي بانك في نقاشه مبيناً أن المانيا لا تملك تاريخاً استعمارياً في المنطقة، كما أنها "لم تدع إلى تسليح شامل للمعارضة (السورية)"، لذا فهي ما زالت تعتبر من قبل الحكومة السورية ومن قبل حلفائها الدوليين روسيا وإيران "لاعباً يمكن محاورته والوصول معه إلى نتيجة للحوار". لكنه يعود إلى القول إنّه يرى ألمانيا لا تملك إلا "مداراً بالغ المحدودية من التأثير"، بيد أن بإمكانها لعب دور من خلال لقاءاتها الثنائية مع روسيا ولقاءات بصيغ أخرى مع تركيا.

الأشهر المقبلة ستُبقي المشرعين الألمان منهمكين في جدلهم حول تفويض الحرب على داعش، ورغم ذلك، ومع أنّ الساسة الألمان يرفضون الإقرار بدور عسكري لألمانيا في المنطقة، فإنهم متفقون على أن خطوات إعادة الاستقرار إلى سوريا يجب أن تمر من خلال الأمم المتحدة. وعلى كل حال، فهم مجمعون أيضا على أن الوضع الحالي لن يكون مقبولاً. ويصف هارد مسؤول السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي هذا الوضع بأنه" يبعث على الإحباط" معتبراً أنه " دون وجود إرادة خيرة لدى روسيا لن نحقق أيّ تقدم".

سيدا سردار / ملهم الملائكة 

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    شارك مقاتلون من قوات البيشمركة في العراق في دورة تدريبة بمعسكر في مدينة مونستر قرب هانوفر. الدورة تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية الألمانية للعراق ولقوات البيشمركة في الحرب على "الدولة الإسلامية" التي تحتل أجزاء من هذا البلد.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    الضباط الأكراد من العراق شاركوا بمعسكر في ولاية ساكسونيا السفلى في دورة انتهت في السادس من شهر آذار/ مارس 2016 وعادوا إلى بلدهم لتوظيف الخبرات التي تعلموها في الحرب على تنظيم "داعش".

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    تعلم المقاتلون أساليب المحافظة على البندقية MG3 وصيانتها. تمارين التدريب على استخدام أسلحة المشاة شاقة وطويلة، وخضع لها المقاتلون صباحا ومساء لهذه الغاية.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    بعد اجتياز الدورة أصبح بإمكان المقاتلين إطلاق النار بدقة وإتقان التصويب بالناظور المركب، وقد أصاب المتدربون 35 هدفا بنجاح، كما اتقنوا الانضباط وارتفعت ثقتهم بأنفسهم وبسلاحهم" كما يقول المدرب الألماني الذي تولى تعليمهم التصويب وإطلاق النار.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    المتدربون لم يكونوا جنودا مستجدين ضعيفي التدريب، بل كانوا مقاتلين جاءوا من جبهات الحرب ضد تنظيم "داعش" في كردستان العراق مباشرة إلى معسكرات الجيش الألماني، ليتعلموا فنون القتال في أقسى الظروف، واستخدمت لتدريبهم نفس أساليب تدريب جندي المشاة الألماني.

  • Panzerabwehrwaffe Milan Waffen Deutschland Irak Kurden

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    استخدم مقاتلو البيشمركه قاذفة الصواريخ المحمولة على الكتف لضرب دروع تنظيم " الدولة الإسلامية" الذي احتل أجزاء من مناطقهم في شمال العراق. وقد جرى تدريب العديد من مقاتلي البيشمركه على هذا السلاح في المعسكرات الألمانية. الصورة بعدسة ك. شنايدر

  • Irak Peschmerga-Kämpfer in der Nähe von Erbil

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    يتولى الجيش الاتحادي الالماني تدريب قوات البيشمركه ايضا في مناطق كردستان العراق، الصورة في سهل نينوى شمال اربيل نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر 2015 الماضي. يتدرب المقاتلون على الاسلحة الالمانية كما أنهم يرتدون بزات عسكرية المانية احيانا.

  • Irak Kurdistan kurdische Peschmerga bei Waffentraining

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    تضم قوات البيشمركه في كردستان العراق نساء مقاتلات في صفوفها، وقد تعززت المشاركة النسوية في القوات بعد احتلال " الدولة الاسلامية " لمناطق في شمال العراق. الجيش الاتحادي الألماني انتدب نحو 150 من عناصره لتدريب قوات البيشمركة وبعض قوات الامن العراقية. ويجري التدريب في كردستان العراق.

  • Irak 2014 - Einweisung Peschmerga in Handhabung G3-Sturmgewehr

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    في بدء دورة استخدام بندقية المشاة الألمانية MG3، يجب أن يتم الاستلقاء على الأرض أثناء الرمي من وضع الانبطاح بحيث يكون جسد الرامي منحرفا عن امتداد خط الرمي، لتجنب تطاير الخراطيش الخالية، وتجنب رميات العدو المحتملة على مصادر النار.الصورة لمدرب ألماني يدرب مقاتل من البيشمركه في مدينة اربيل شمال العراق عام 2014 .

  • Deutschland Schnellfeuergewehr G-3 auf einem Waffenmarkt bei Erbil

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    مراسل تلفزيون ARD الألماني عامر الموسوي يتفحص بندقية من طراز G3 سلمها الجيش الألماني لقوات البيشمركه وتسربت إلى أسواق السلاح غير الرسمية في منطقة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق. وزارة الخارجية الألمانية دعت حكومة الإقليم إلى السيطرة على قطع السلاح الألمانية ومنع وصولها إلى عناصر "داعش".

  • Deutschland Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    أكدت وزارة الدفاع الألمانية عدم وجود أدلة على "إساءة استخدام ممنهجة" للأسلحة التي وردتها ألمانيا إلى إقليم كردستان العراق لدعم قوات البيشمركه في الحرب ضد "داعش"، كما نقلت وكالة د ب ا (22 كانون الثاني 2016). الصورة لوزيرة الدفاع الألمانية د. اورزولا فون دير لاين.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

تتولى قوات الجيش الاتحادي الألماني تدريب فصائل من قوات البيشمركة الكردية العراقية. يأتي هذا بعد حملة الدعم الجوي الألماني لها في الحرب على داعش، ورغم فضيحة تسرب قطع سلاح ألمانية إلى السوق السوداء في كردستان العراق. (17.03.2016)  

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