دوري الأمم: المجر تصعق ألمانيا على أرضها وتواصل تصدر مجموعتها

حققت المجر فوزاً صاعقاً على ألمانيا في أرضها 1-صفر، فيما أرسلت إيطاليا ضيفتها انجلترا الى المستوى الثاني بتغلبها عليها بالنتيجة ذاتها الجمعة (23 أيلول/سبتمبر 2022) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ففي لايبزيغ حيث خرج الألمان منتصرين من مبارياتهم الـ11 الأخيرة في أطول سلسلة لهم في مدينة واحدة، واصلت المجر نتائجها الملفتة وألحقت رجال المدرب هانزي فليك بإنكلترا التي سقطت أمامها على أرضها صفر-4، معززة بذلك حظوظها ببلوغ الدور نصف النهائي.

وكان بإمكان المجر أن تحسم بهذا الفوز الأول لها على ألمانيا على صعيد المسابقات الرسمية منذ دور المجموعات لأولمبياد ميونيخ 1972 (4-1)، لو لم تنجح إيطاليا في الفوز على إنكلترا في ميلانو بفضل هدف جاكومو راسبادوري (68).

وتدين المجر بفوزها الثالث في هذه المجموعة وتصدرها أمام وصيفتها الجديدة وخصمتها المقبلة إيطاليا بفارق نقطتين، الى آدم شالاي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة هبط المنتخب الإنجليزي إلى المستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب خسارته أمام مضيفه المنتخب الإيطالي صفر / 1.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جياكومو راسبادوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الإنجليزي عند نقطتين في قاع الترتيب ليهبط رسميا للمستوى الثاني.

هـ.د/خ.س (د ب أ، أ ف ب)