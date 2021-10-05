 دوري الأمم الأوروبية.. هل كان هدف الفوز لمبابي صحيحا؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.10.2021

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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. هل كان هدف الفوز لمبابي صحيحا؟

أثار الهدف الذي سجّله الفرنسي مبابي في مرمى إسبانيا، وقاد بفضله منتخب "الديوك" للفوز بالنسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، الكثير من الجدل في عالم الساحرة المستديرة والانتقادات في إسبانيا. فهل كان الهدف صحيحا؟

كيليان مبابي يسجل هدف فرنسا الثاني في مرمى إسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية (الأحد 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)

كيليان مبابي يسجل هدف فرنسا الثاني في مرمى إسبانيا ليمنح الديوك لقب دوري الأمم الأوروبية. هذا الهف أثار الكثير من الجدل حول ما إذا مبابي كان متسللا أم لا؟

في الدقيقة 80، وبعد تمريرة من تيو هرنانديز، وصلت الكرة إلى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، الذي سدّد من تحت الحارس الإسباني أوناي سيمون، مانحاً التقدم لفريقه 2-1.

مختارات

فاز المنتخب الألماني على نظيره الأوكراني في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية. فوز "المانشافت" جعله ينقض على صدارة المجموعة الرابعة بعد تعادل إسبانيا أمام سويسرا.

سجل الألماني ماتس هوملز هدفا عكسيا كان كافيا ليمنح فرنسا الفوز على ألمانيا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم ليخسر منتخب ألمانيا مباراته الافتتاحية في نهائيات بطولة أوروبا لأول مرة.

اعترض اللاعبون الإسبان على هذا الهدف مطالبين حكم اللقاء الإنكليزي أنتوني تايلور باحتساب حالة تسلل على المهاجم الفرنسي، ليحتكم إلى حكم الفيديو المساعد الذي ثبت الهدف بعدما أظهر أن الكرة ارتطمت بالإسباني إريك غارسيا في طريقها إلى مبابي، في محاولة الأول اعتراضها.

وتنصّ القوانين الواضحة بشأن هذه الحالة والتي أصدرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي الهيئة التي تحكم قوانين اللعبة، على ما يلي: "لا يُنظر إلى اللاعب المتسلل الذي يتسلم كرة لعبها منافسه عمداً، بما في ذلك اليد أو الذراع، على أنه اكتسب أي ميزة من مركزه، إلاّ في حالة الإنقاذ المتعمد من قبل المنافس".

رأى الحكم السابق الفرنسي جويل كينيو في حديث لوكالة فرانس برس أن القرار صحيح، وأضاف "وضع غارسيا الذي حاول اعتراض الكرة، ولمسها وحرفها عن مسارها، مبابي في مركز سليم (خارج حالة التسلل) أثناء اللعب. لا يمكن اعتبار ذلك حركة غير مقصودة".

     

لاعبو فرنسا وفرحة الفوز بدوري الأمم الأوربية (10/10/2021)

لاعبو منتخب فرنسا وفرحة الفوز بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بينما الصحافة الإسبانية تحدثت عن "ظلم" تعرض له منتخب بلادها.

وضمن السياق ذاته، وصف الحكم السابق برتران لاييك لفرانس برس ما حصل بأنه أشبه "بحالة مدرسية"، مضيفاً "في مرحلة تحديد المركز، كان مبابي متسللاً، ولكن منذ اللحظة التي لعب فيها المدافع الكرة بشكل متعمّد، لم يعد كذلك. يمكننا أن نتفق مع القانون أم لا، لكن تم تطبيقه بشكل صحيح".

جدل كبير في إسبانيا

خلق "الهدف الجدل" في إسبانيا موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة، فعنونت صحيفة "ماركا" المحلية الأكثر مبيعًا الإثنين "إنهم يدمّرون كرة القدم"، مضيفةً أن "التدخل غير المفهوم من قبل حكم الفيديو المساعد للحكم بحالة تسلل جديدة ومثيرة للسخرية، دمّر (آمال) إسبانيا".

من جانبها، كتبت صحيفة "سبورت" الكاتالونية اليومية كلمة "ظلم" بأحرف كبيرة من أجل التنديد بما لحق بمنتخبها الوطني، معتبرة القرار "فاضحًا".

وبخلاف التوقعات، شذّ الحكم السابق إدواردو إيتورالدي غونساليس (54 عاماً) عن المسار الذي سلكه أقرانه في اسبانيا، معتبراً أنه "يتعيّن على اللاعبين معرفة القوانين. لديهم الكثير من وقت الفراغ وهناك 17 قانوناً فقط"، وختم غونساليس الذي يعمل حالياً كمستشار "إذا لمسها إريك غارسيا، فالهدف صحيح".

أما قائد المنتخب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فكشف قائلاً "قال لنا الحكم إن إريك غارسيا تعمّد لعب الكرة وهذا ما ألغى التسلل. لكنه أراد لعب الكرة لأنها كانت ستصل إلى مبابي المتسلل! هذا الأمر لا معنى له".

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

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    الكاتب: زمن البدري


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